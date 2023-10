A projekt célja, hogy a művészet gyógyító ereje erőforrás legyen a Befogadás Házában élők számára, és egy kiállítás által a többségi társadalom is rácsodálkozhasson a nehéz sorsú alkotók rejtett értékeire. Pápára 12 alkotás került, az utcagaléria megnyitóján Áldozó Tamás polgármester kiemelte, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pápai szervezetével hosszú évek óta kiválóan működnek együtt.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

- A hajléktalanság nagyon nehéz téma, mert nem szeretünk róla beszélni és nem akarunk róla tudni. Van néhány olyan szituáció, amit azonosítunk a hajléktalan léttel: a padon alvás, az italozás, a kéregetés. Tudjuk, hogy a városokban működnek hajléktalanszállók, melyek kezelik a helyzetet, és az emberek többsége ezzel megoldottnak is tekinti a problémát és úgy gondolja, ehhez neki a továbbiakban nincs köze. A helyzetet még súlyosbítja, hogy meglátásom szerint nincs kommunikáció hajléktalanok és nem hajléktalanok között. Ezt a kezdeményezést, hogy a képzőművészet eszközeivel tudják kifejezni magukat, azért is tartom kiválónak, mert leküzdi azt a távolságot, ami a szóbeli kommunikáció esetében áthidalhatatlan. Ezeken a képeken és más képzőművészeti alkotásokon keresztül ha megállunk egy pillanatra, megláthatjuk az embert a sors mögött és megláthatjuk azt is, hogy a szépnek éppúgy helye van abban a világban, ami annak az embernek osztályrészül jutott. A szép iránti vágy megteremtheti azt a hidat, ami embertől emberig elvezet. De ne csak ez kösse össze ezeket a társadalmi rétegeket, hanem az empátia és a gondoskodás is.

Ládonyi Zsuzsanna projektmenedzser

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az eseményen jelen volt Ládonyi Zsuzsanna, a projekt ötletgazdája és projektmenedzsere, aki örömét fejezte ki, hogy a pápai utcagaléria révén Veszprémen kívül is megmutathatják mindazt, ami az Otthonra találni a művészetben projekt kapcsán született.

- A projekten keresztül a hajléktalanok lehetőséget kaptak arra, hogy megmutassák milyen értékeik vannak és mi mindent tudnak adni a többségi társadalom számára. Mindez közel fél éven keresztül egy tizenöt alkalmas művészetterápiás folyamat során valósult meg – fogalmazott az ötletgazda.