Szijártó János felidézte, gyerekként is örökmozgó volt, tetőn, jégen szakadt be, Tehetséges sakkozó volt, versenyszerűen játszott, de ezt kevésnek tartotta, és mellette futballozott. A Robinson Crusoe-t úgy olvasta, hogy nem ismert még minden betűt, tízéves korában háromszáz kiolvasott könyvnél tartott. 1995-ben jelent meg az első írása a Naplóban, jelenleg is újságíróként dolgozik a Veszprém vármegyei napilapnál. Könyveket írt, saját újságot indított és honlapokat készített. Végigkíséri az életét a zene – huszonegy évesen megalapította a Médiumot, majd a metálos műfajt képviselő Új Időket, jelenleg, mint mondja, a z igények felé való elmozdulás eredményeként a metálos rétegzenét a könnyebben befogadható blues-rockra cserélte, így indult útjára a Yesterday zenekar. Színdarab készült a könyve ötlete nyomán – a rendező őt kérte fel a Kettétört életek című színmű zenéjének a megkomponálására. Az inspirációt a ma is élő Molnár József belsőépítész története adta – Psota Irén színésznő nagy szerelme volt, de az ’50-es években őt is igaztalanul üldözte a rendszer, letartóztatták, és hosszú időre börtönbe csukták; szabadulása után csendesen váltak el.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.