Hétköznapokon és hétvégén gyalogosan lesz látogatható a várnegyed, hétfőtől péntekig délután 17 órától korlátozás nélkül, napközben a nyitvatartási rend szerint is. A Szent Mihály-főszékesegyház hétköznapokon este 17 órától ugyancsak látogatható lesz, hétvégén pedig nyitvatartási időben. Majd februártól hétvégenként nyitva lesz a Biró–Giczey-ház, ahol a főegyházmegye és a Magyar Nemzeti Múzeum közös régészeti kiállítása tekinthető meg a helyszínen vásárolt belépőjegy ellenében. Az épületben elérhető tárlat tartalma ebben az évben is folyamatosan bővül. Ugyancsak februártól havonta egyszer ismét elérhetők lesznek a Work in Progress (WIP) vezetett sisakos túrái. Szintén februártól lesz látogatható minden hétvégén a Szent Imre-templom (a korábbi piarista templom), ahol húsvétig betekinthetnek a látogatók a szent sír restaurálásába. A restaurátorok az érseki palota Koller-könyvtárában is dolgoznak majd, és a Gizella-kápolnában is folytatják a kő- és festőrestaurátorok a munkát. Hasonló feladatok várnak a szakemberekre a Szent István- és a Szent Imre-templomban, a Szent József-házban, a kanonoki házban és a Körmendy-házban.

A Szent István-templomban már elkészültek a bontással, restaurálás után az elemeket visszahelyezik majd

Fotó: Nagy Lajos

A ferences templom néven közismert Szent István-templomban a farestaurátorok már elbontották a mellékoltárokat és a szélfogót, hogy a szakemberek a padlót és a gépészeti rendszereket is felújíthassák. A járó- és lépcsőszinteket egymáshoz hangolják, a szélfogón és az oltárokon restaurátor-műhelyekben dolgoznak tovább, s ha elkészülnek a munkával, eredeti helyükre helyezik vissza azokat.

Végül egy fontos tudnivaló a várba gépjárművel felhajtani kívánók számára. E hónap végén a macskakő burkolatra – annak megóvása céljából, ahogy korábban is – ideiglenes aszfaltburkolatot helyeznek, ennek lerakásakor teljes útzár lesz a Vár utcában.