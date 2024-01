Kibővülhet a magas-bakonyi, Veszprém környéki és Balaton-felvidéki kálváriákat összekötő hálózat, újabb szakrális túraútvonalakat állíthatnak össze szakemberek. Többségük Zircről indulhat, és ezeket nemcsak zarándokoknak ajánlják.

A Via Calvaria – Csendhegyek útja projektet a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program támogatta. Olyan rendezvényeket szerveztek a múlt évben, amelyek a kálváriákra irányították a figyelmet, megmutatták, hogy szerepük tágabban értelmezhető, túlléphet a vallási szokásokon, kulturális rendezvények helyszínei lehetnek. Szilágyiné Kósa Anikó a Barnag Jövőjéért Alapítvány képviseletében, a projekt egyik szakértőjeként, közreműködőjeként elmonda, hogy a már összeállított öt csendhegyút a Via Calvaria honlapján elérhető. A kálváriáknál pedig táblákat helyeznek el, amelyeken QR-kódok vannak. Ezeket csak be kell olvasni okostelefonnal, és már el is értük a virtuális útikalauzt, amely a látnivalókat, a szálláshelyeket is tartalmazza.

A már meglévő öt útvonal nemcsak zarándokoknak, kirándulóknak is ajánlható, olyanoknak, akik az elcsendesedés élményére vágynak. Ezeket Futó János geológus dolgozta ki, aki olyan helyekre is csendmegállót tervezett, ahol épp nincs kálvária, hanem természeti képződmény nyújt alkalmat az elmélkedésre, a tájban gyönyörködésre. Elhangzott, hogy a további bővítés esetében Zirc lehetne a központ, ahonnan több útvonal kiindulna.

A projektév lezárulta után folytatják a kezdeményezést, és ha többen bekapcsolódnak, együtt újabb fejlesztési forrásokhoz juthatnak. Ezért hívta össze megbeszélésre az eddigi résztvevőket és az érdeklődőket Varga Antal projektvezető. Zircen, A Bakonyért Egyesület székhelyén találkoztak, ahol elhangzott, hogy az eddigi projektgazda, az ÉrMe, az Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány átadta a gesztorságot Magyarpolánynak, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesületnek, amelyet többek közt Nardai Anita alpolgármester képviselt az összejövetelen.

Zircen találkoztak a Via Calvaria projekt eddig résztvevői és a bővítése iránt érdeklődők

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Már tagja a Via Calvaria – Csendhegyek útja hálózatnak tizennégy település, többek közt Jásd, Bakonynána, Olaszfalu, Zirc, Lókút és Bakonybél, hamarosan huszonnégyre nőhet számuk, csatlakozhat hozzájuk például Várpalota, ahol a kálvária rekonstrukciója érdekében már folyik a tervezés, továbbá Isztimér, Bánd és Kislőd is. Másokkal is szívesen felveszik ennek érdekében a kapcsolatot a projektvezetők, akár Veszprém vármegye határán túli falvakkal is.