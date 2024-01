Egy régóta fennálló közlekedési problémára igyekszik megoldást találni a pápai önkormányzat, a csomóponthoz először körforgalmat terveztek, ám ez helyhiány miatt nem valósulhat meg, így vetődött fel lámpás kereszteződés létesítése – értesült a Pápai Médiacentrum.

Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető elmondta, egy hatástanulmányt kellett készíteni, amihez a szükséges információkat a pályázatíró cégnek megadták, illetve szükség volt egy tervezői munkára is, hiszen ez egy közlekedéstervezési feladat. Ez a folyamat meg is történt, ami együtt járt a műszaki tartalom meghatározásával, illetve azzal a költségbecsléssel, amely alapján ennek a beruházásnak az előirányzatát meg tudták határozni. Ezt követően pedig a szükséges dokumentumokat feltöltötték arra a felületre, amin elindul a pályázati eljárás elbírálása, ami akár hosszú hónapokat is igénybe vehet.