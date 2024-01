Bár összességében nehéz év volt a 2023-as, Badacsonytomaj gazdálkodása mégis sikeresnek mondható. Ráadásul – Krisztin N. László polgármester megfogalmazása szerint – egy évek óta húzódó "adósságuk" is rendeződött a Tátika és környéke felújításával. Többek között ez is elhangzott az önkormányzat által rendezett újévi fogadáson.

Krisztin N. László elmondta, hogy november végén készült el a badacsonyi Tátika felújítása, lezárult a projekt. A több mint 2,3 milliárd forint pályázati támogatással megszépült, megújult Tátika a badacsonyi kikötő melletti emblematikus, sokakban nosztalgiát ébresztő épület. A projekt nemcsak magát az épületet, hanem annak környezetét is megszépítette. Így az alsó bazársor korszerű fogadóterületként újult meg családbarát elemekkel kiegészítve. Elhangzott, hogy a badacsonyörsi kemping esetében hosszas tárgyalások eredményeként sikerült az állami főépítészhez benyújtaniuk azokat a beépítési módosításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a településrész lakói végre egy strandhoz jussanak. Ezzel együtt saját forrásból mintegy 100 millió forint értékű fejlesztést hajtottak végre 2023-ban.

2,3 milliárd forint pályázati támogatással megszépült, megújult a Tátika, a badacsonyi kikötő melletti emblematikus épület

Fotó: Szijártó János

A környező településekkel való együttműködés fontosságát külön kiemelte a polgármester, de a hivatalos és civil szervezetek, vállalkozások, intézmények lényeges szerepére is kitért. Ami a költségvetést illeti, 1,7 milliárd forintból gazdálkodik a város, amit a pályázati források növelhetnek. Ebből 40 millió forint a lekötött pénz, a szabad pénzkészlet 310 millió, a tartalék 244 millió forint. Mindez igazolja a takarékos, átgondolt gazdálkodást, ami a jövőben is kiemelt cél marad az önkormányzat számára, ahogy azt a polgármester külön aláhúzta beszédében. A vagyon tekintetében sincs szégyellnivalója Badacsonytomajnak, hiszen amíg 2019-ben 5,6 milliárdnyi vagyonnal rendelkezett, addig 2023-ban 7,1 milliárd forint értékkel büszkélkedhet a balatoni kisváros, és az adóbevétel is dinamikusan nő.

– A különböző fejlesztésekkel összefüggő dokumentumainkban az áll, hogy Badacsonytomajnak olyan településsé kell válnia, amely környezettudatosan fejlődik, s ezzel együtt gazdasági, turisztikai és mikrotérségi központtá alakul. Sok szempontból már rendelkezünk a mikrorégiós központi szerepkörrel, amit a környékbeli önkormányzatokkal való harmonikus együttműködésünknek is köszönhetünk – tette hozzá. Végül, de nem utolsósorban felhívta a figyelmet két kerek évfordulóra. A Badacsonytomaj Sportegyesület 2024-ben ünnepli fennállásának századik évfordulóját, míg a messze földön híres badacsonyi szüret hatvanéves lesz, ugyanis az első, televízió által is közvetített szüretet 1964-ben rendezték meg.

Zárszóként a badacsonytomaji képviselő-testület nevében Krisztin N. László köszönetet mondott mindazoknak, akik 2023-ban segítették, támogatták a várost, hozzájárultak annak fejlődéséhez, gazdagították kulturális életét. Külön kiemelte az állam által biztosított támogatásokat, a lakosságtól, a nyaralótulajdonosoktól, valamint a vállalkozásoktól származó adóbevételeket, amelyek jelentősen hozzájárultak a település biztonságos működéséhez.