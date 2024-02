Grőber Attila (DK), Veszprém vármegye és Pápa önkormányzati képviselője elmondta, ez a szakasz és csomópontjai nem csak Veszprém számára fontosak, a 8-as veszprémi elkerülő szakaszának korszerűsítése a vármegye gazdasági kapcsolatai miatt is sürgető. Összekötő kapocs Ajka, Pápa, Tapolca és Várpalota számára is – egyfajta gazdasági tengely. A Balaton közelsége miatt a 8-as főút Veszprém nyugati elkerülő részének mielőbbi korszerűsítése turisztikai szempontból is előnyt kellene, hogy élvezzen. Hozzátette, a veszprémi és a 8-as főút Devecsertől országhatárig tartó szakaszának korszerűsítése megyei és nemzetgazdasági érdek.

Hartmann Ferenc (MSZP), Veszprém önkormányzati képviselője kiemelte, ígéret volt a 8-as főút nyugati elkerülő szakaszának korszerűsítésére a Füredi úti csomóponttól a Csatári csomópontig, osztott 2x2 sávos átépítéssel, külön szintű csomópontokkal, ám a központi költségvetésben forrás nem volt biztosítva. Hozzátette, kérésére módosító indítványt nyújtottak be a forrás biztosítása érdekében, de azt a kormány nem támogatta, tavaly leállították a fejlesztést.