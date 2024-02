– Az mindig jó, amikor történik valami a Balatonnál télen. Ha ez még egészségmegőrzéssel is párosul, még jobb! – mondta Pach Gábor. Hozzátette, az külön örvendetes, hogy tudomása szerint a hideg vizes fürdőzéssel olyan embereket is meg lehet mozgatni, akik eddig otthon ültek. Mindebben nagy szerepe van a helyszín kiválasztásának, illetve annak, hogy valójában kiket is akarunk megszólítani.

Kardos Gábor kiemelte, a téli extrém, illetve egészségmegőrző fürdőzés kiválóan alkalmas arra, hogy megmutassuk az itt élőknek, illetve egész Magyarországnak, hogy a „legcoolabb”, legmenőbb téli desztináció vagy úti cél a Balaton. Ezzel látványosan tovább fejlődhet a fürdő kultúra, és a fürdőzéseken remélhetőleg minél több helybeli lakó is részt vesz, illetve megtekinti. A Balatoni Jegesmedvék téli fürdőzése ráadásul kiemelkedő hírű, izgalmas esemény a nyár utáni „uborkaszezonban” – hangsúlyozta.

Pach Gábor (jobbról), Kardos Gábor és Pribék István a téli Balaton népszerűsítéséről szóló megbeszélésen Balatonfüreden

A Balatoni Kör alapítója szerint Magyarországon egyre nagyobb az érdeklődés az extrém események iránt. Ennek egyik oka szerinte az, hogy a mai digitális világban egyre jobban felértékelődik, ahogy fogalmazott, belénk maróan valóságos élmény a téli fürdőzés. Aki hideg, illetve jeges vízben megmártózik, bizonyosan érzi, hogy létezik, hús-vér ember. Ezek az élmények nagyon fontosak a digitalizáció uralta világban, ahol ezt érdemes szem előtt tartani, hogy „kezdjetek el élni!”, illetve keresni az igazi kihívásokat! A hideg vizes fürdőzésnek jelentős mentális egészségmegőrző hatása is van, a fizikai mellett.

Pribék István tréner, a Balatoni Jegesmedvék alapítója és vezetője a hideg vizes fürdőzés kapcsán a természetközeliséget, az eseményt kísérő mesés balatoni környezetet is aláhúzta. Azt mondta, az, ha az ember kilép a komfortzónájából, nagy akaraterővel legyőzi saját magát, már önmagában különleges élmény.

A megbeszélésen elhangzott továbbá, előre közlik, mely strandokon merülnek majd a jegesmedvék, hogy mind jobban népszerűsítsék az egészségmegőrzést, az életmódváltást, a téli Balatont. Reményeik szerint sokan csatlakoznak majd hozzájuk. Tervezik, hogy a fürdőzéseket a balatoni rendezvényeken is megszervezik, bemutatják, és érdekes programokkal, kínálattal is kiegészítik majd. Például fagylaltozással, mely Európa más országaival szemben hazánkban csak nyáron szokás.