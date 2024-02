– Próbáltunk optimalizálni az energia területén, az óvodai konyhán kiváltottuk a gázt, és most már csak elektromos üzemelésű eszközök vannak. Azt viszont nem akartuk, hogy a civil szervezeteink, klubjaink ne tudjanak találkozni – mondta lapunknak Sövényházi Balázs. Kompromisszumot kellett kötni, és tudtunk spórolni az energiaköltségeken, tette hozzá. Az óvodára például 35 kilowattos napelem került fel a területfejlesztési operatív programnak hála. Már üzemel, egyelőre sziget üzemmódban. A település egyébként tavaly is számos pályázati forrást nyert el, nemzeti támogatásokat és európai uniósakat is.

Sövényházi Balázs polgármester.

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Örömmel számolt be a polgármester arról, hogy a Magyar falu programban útfelújításra közel 45 millió forintot nyertek el, így két utcájuk is megújul. Ennek kapcsán már megtörtént a kivitelező kiválasztása, márciusban neki is állnak a munkálatoknak.

– A Közösségi ház felújítása már hosszú ideje tart, az első ütemben megvalósítottuk a nyílászárócserét és a homlokzatfelújítást. A másik ütemben volt a komplex belső felújítás, ám sajnos a tetőszerkezet is nagyon rossz állapotban volt, úgyhogy ennek a megújítása volt a harmadik ütem, amelyhez közel 35 millió forintot nyertünk – fogalmazott. Közben ennek kapcsán a szürkevíz hasznosítása is megtörtént, ugyanis egy tíz és egy öt köbméteres tartályt helyeztek el az épületnél.

A falugondnoksági raktár, ahol a gépeket is tárolják, nagyon rossz állapotban volt: ennek felújítása során 160 négyzetméter tetőt fedtek le és 181 négyzetméter oldalburkolatot vittek fel, így már a beázástól védetten tárolhatók Nemesvámoson a nagy értékű gépek, eszközök.

Tavaly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyert a község forrást agrárlogisztikai tárolócsarnok létesítésére és eszközbeszerzésre, melyben terménytároló épül egy új, 750 négyzetméter alapterületű beton térkőburkolatú közlekedési úttal és föld alatti csapadékvíz-tárolóval, napelemrendszerrel. Az engedélyezése folyamatban van, a kiviteli tervek is készülnek. A beruházás 390 millió forint összköltségű.

Szintén TOP-os pályázatból aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések is megvalósultak Nemesvámoson 38 millió forint értékben. Ennek célja a Via Nemesvámos turisztikai gyalogos útvonal megvalósítása, együttműködésben a Magyar Nemzeti Múzeummal. Ennek a projektnek a része a Nemesvámos–Hidegkút kerékpárútszakasz pihenőhelyének felújítása is, ami már befejeződött.

Továbbhaladva 2023 pályázatain Sövényházi Balázs elmondta azt is, Nemesvámoson a lakosságszám dinamikusan emelkedik és nagyon sok család költözik be kisgyermekkel a településre, ezért fontos volt a bölcsőde bővítése. Az eddigi háromból négy csoportszoba lesz, és készül egy tornaszoba is.

– A megnövekedett gyermeklétszám és a szociális étkeztetésre való igény hozta azt, hogy a főzőkonyhai kapacitást is meg kell növelnünk: ehhez fizikailag is meg kell növelni a konyha méretét, és gépekben, eszközökben is fejleszteni kell. Készen vannak a kiviteli terveink, az építési engedély is rendelkezésünkre áll, rövidesen megindítjuk a közbeszerzést – árulta el a településvezető. Hogy teljes legyen a kép: amikor Sövényházi Balázs 2010-ben polgármester lett, 2600-an éltek a településen, most 3200 körül van ez a szám.

Ami nagyon fontos volt még a tavalyi évben Nemesvámoson, hogy megvalósult ezer méteren az ivóvízcső cseréje 86 millió forint értékben. Fontos hozzátenni, hogy az önkormányzat felmérte az érintett utcáknak a felújítási munkáit. Jelenleg a nyomvonalat állították helyre, ám kértek árajánlatot, és amennyiben a költségvetés az idei évben biztosítani tudja, akkor ebben a három utcában is megvalósulhat a fejlesztés.

Szólt arról is, hogy meghirdették a Fogadj örökbe egy virágládát nevű kezdeményezést, munkatársaiknak hála 25 ládát helyezhetnek ki. Ehhez kapcsolódóan hozzátette Sövényházi Balázs, hogy minden évben nyernek a hazai fásítási programban, legutóbb hársfákat ültettek.

Kiderült, a magyar állam a Nemesvámos–Csopak kerékpárút tervezési folyamatába bevonta a települést. Lassan engedélye lesz a szakasznak, a nyár végére már a kiviteli tervek is elkészülhetnek. Elhangzott az is az évértekelőn, hogy a települést érintő jövőbeni nagyobb fejlesztés lesz a 77-es út korszerűsítése. A polgármester elmondta, nekik is készülniük kell, mert Nemesvámosnak megszűnik majd két teljes kihajtója.

De vissza a jelenbe! A Hungarikumpályázaton 2023-ban kétmillió forintot nyert a község, amiben ötször tartották meg a „Kemencés délutánok a hungarikumok jegyében” eseményt. Örömmel számolt be arról is, hogy megalakult a gyógynövényklub Nemesvámoson. Kitért arra is, hogy 2023-ban a rászorulóknak összesen 58 köbméter tűzifát osztottak szét, új ételhordó autót vettek, és a közlekedésbiztonság érdekében további kamerákat helyeztek ki. Más településekhez hasonlóan Nemesvámoson is megszűnt a bankfiók. Több tárgyalást követően a település vezetőinek sikerült elérni, hogy bár új helyen – a hivatal épületénél –, de a bankautomata továbbra is működni fog a községben.

És, hogy megméreti-e magát idén júniusban ismét Sövényházi Balázs? Igen, megméreti. – A csapatmunkában hiszek, és bízom benne, hogy látják a szavazók az elmúlt évek munkáját, szeretett településünk fejlődését – fogalmazott.