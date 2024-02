Veilandics Amira kreatív munkákat nyújtott be Fotó: Mayer Zseraldina

Az Európa Könyvkiadó irodalmi pályázatra hívta a középiskolásokat. Céljuk az olvasás és a kortárs irodalom népszerűsítése, a kreatív írás és a szövegértés közös gyakorlása volt. Ehhez Háy János Völgyhíd című, kamaszokról és kamaszoknak szóló regényét választották. Arra biztatták a diákokat, hogy pályázati anyagukban gondolják végig, „mi lett volna, ha…”, miként zárulhatna másképp Háy regénye, mi történne, mi történhetne a főhősökkel a regény lapjain túl? Amira beküldött munkája dicséretben részesült, és egy 15 ezer forint értékű ajándékcsomagot vehetett át.

A petőfis tanuló a Pannon Egyetem Fenntartható iskola országos pályázatára is benevezett, vers és próza kategóriában művét – mely a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozik – első helyre rangsorolták úgy, hogy kategóriájában a legtöbb közönségszavazatot gyűjtötte be. Amira a későbbiekben is tervez indulni hasonló megmérettetéseken.