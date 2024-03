– Sajnálatosan a temetői zöldállományt is elérte az a klímaváltozásból fakadó betegség, amely az örökzöldeket sújtja: a tujákat és a fenyőket is. Ez a fenyőállományban olyan jelentős pusztulást hozott az elmúlt években, hogy nem lehetett tovább halogatni, el kellett kezdeni ezeknek a növényeknek a kitermelését balesetvédelmi okokból is – mondta Temesvári Balázs.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Mindenkit megnyugtatok, nem maradnak parlagi területek, a kertészeti kollégákkal együttműködve már előkészítés alatt áll a parkosítás, a fák pótlása.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A vezérigazgató ugyanakkor elmondta azt is, hogy nekik is folyamatosan alkalmazkodniuk kell az igényekhez, s mivel egyre nagyobb a hamvasztásos temetések száma, ezért kolumbárium-kapacitásukat is bővítik, melyet a közeljövőben adnak át.