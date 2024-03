Az igazi tavaszi időjárás az egész országban kicsalogatta a kerékpározni vágyókat, a Balatonnál a zánkai mérőhelyen kettőszáz harmincan haladtak át két keréken egy nap alatt. Igaz, a legnépszerűbb úti cél a Velencei-tó volt a főváros közelsége miatt. Az adatokból kirajzolódik, hogy a Velencei-tónál az Agárdról Dinnyés fele haladó irány, a Dunakanyarban a Nagymarostól Zebegény felé tartó irány a népszerűbb, a Tisza-tónál, valamint a Balatonnál a két irányba tartó forgalom kiegyenlítettebb.

A Balatonnál is beindult a kerékpárforgalom

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A jó idő beköszöntével az elkövetkező időszakban egyre több kerékpárossal találkozhatnak az autósok nem csak a fenti helyszíneken, hanem számos más közúton is, ezért a biztonságos közlekedés érdekében érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Erre hívják fel az elmúlt években több helyszínen kihelyezett, a kerékpárosok előzése során betartandó biztonságos oldaltávolságra figyelmeztető táblák is a figyelmet, melyek külön kerékpárúttal, kerékpársávval nem rendelkező, viszont nagyobb kerékpáros forgalmat lebonyolító, főként külterületi útszakaszokon találhatóak meg. Fontos, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében a kerékpárosok is a KRESZ szabályait betartva, a szükséges kiegészítőkkel felszerelkezve figyelmesen közlekedjenek, tekintettel a közlekedés más résztvevőire is.