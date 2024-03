A kicsik először egy diafilmet nézve ismerkedtek meg a telhetetlen méhecske történetével, majd a mese összekeveredett képeit rakták ügyesen sorrendbe. A könyvtárosok elmondták, kavicsméhekkel matekoztak, majd próbára tették a gyerekek figyelmét képkereső játékukkal. Ismételték a könyvtári szabályokat is, majd egy érdekes program következett, melyben most a könyvtárosok „rendetlenkedtek”, és az ovisok minden szabálytalanságért, a polcra rossz helyre vagy fordítva visszatett könyvekért rájuk szóltak, kijavítva a hibákat.

Fotó: közösségi ház

Persze jutott idő olvasásra is, hiszen számtalan könyv szól óvodásoknak, akár önálló lapozással is, szóval alaposan körülnéztek a gyerekek az intézményben. – Összepakolni, visszarakni a rengeteg könyvet egy-egy ilyen látogatás után mindig külön öröm számunkra, hiszen az a lényeg, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk, otthonosan mozogjanak könyvtárunkban már kicsi korukban is. A Napraforgók ezt most megmutatták – számoltak be a könyvtár dolgozói.