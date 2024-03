Hazánkban gyakori, jól ismert növény a fehér fagyöngy. Elterjedt növény, a Dunántúlon különösen. Több fajta létezik, leginkább a fehér fagyönggyel találkozunk – például a Nosztori-erdő közelében tömeges, de városokban is jól érzi magát. Még egy veszprémi lakótelep kellős közepén is, ahol a fotót készítettük. Bükkfán is megtaláljuk az egyik fajt, az viszont lombhullató.

A fehér fagyöngy a városokban is gyakori

Fotó: Benkő Péter/Napló

Egy félélősködő növényről van szó, mely gazdanövényein, leginkább lombos fákon, még almafán is megtelepszik, és március-áprilisban virágzik. Álbogyótermése van, elterjesztésében a madaraknak van leginkább szerepük. Bizonyos országokban lakásdíszítésre használják fel a bogyós ágakat, de a gyógyászat is sikerrel alkalmazza, mert elősegíti a vérnyomás csökkentését.

Félélősködő növény a fagyöngy

Fotó: Benkő Péter/Napló

Tehát, ha fagyöngycsokorral, -bokorral találkozunk, még a lombtalan időszakban sem halott a gazdanövény, hamarosan leveleket hajt, a fehér fagyöngy pedig örökzöld, ezért két növény együttélését látjuk.