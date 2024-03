Kitűnő hangulatban, sok nézelődővel és résztvevővel nyarat idéző forgalom jellemezte az alsóörsi fürdőhelyet szombaton, ahol fürdőztek a jegesmedvék, ugyanis a jókedélyű közösség a Fürödjük körbe a Balatont télen! kampány újabb állomására érkezett ezen a hétvégén. Az idegenforgalmi látványosság miatt kinyitott a lángosozó, a fürdőzők az önkormányzattól ajándékba kaptak egyet a legendás Gyuri féle lángosból. Kitűnő hangulatot teremtett az is, amikor Kun Szilárd jégbüféjéből fagylattal kínálták a parton a vízbe indulókat, akik az édességet fürdőzés közben fogyasztották el.

A körbefürdést Pach Gábor elnök és Kardos Gábor alapító vezetésével az idén tízéves Balatoni Kör javasolta a jegesmedvéknek. A hidegvizes fürdőzés szerelmesei ezúttal is az egész országból érkeztek mintegy harmincan, és a megszokott módon Pribék István vezetésével először stresszoldó, lazító speciális légzést végeztek, majd erőteljes bemelegítő edzést a parton. Csak ezen után mentek be a nyolcfokos, erősen hullámzó vízbe, melyet több kezdő is kipróbált. Rájuk a tréner külön figyelt, és néhány perc után partra mentek, ahol szintén edzéssel visszamelegedtek, majd a csoporthoz folyamatosan csatlakoztak a többiek. A vízből kiérkezőket nagy taps fogadta a parton, mások mellet Ferenczy Gábor alpolgármester, Kálmán Csaba lelkész, Molnár Katalin strandgondnok részéről. A hidegvizes fürdőzés után jól estek a forró italok, amiket a helyi Napraforgó óvodában főztek, és azokat Nagy Veronika rendezvényszervező kínálta. A kitűnő hangulathoz hozzátartozott a remek zene is, melyről Kálmánfi Gábor, a helyi művelődési ház munkatársa gondoskodott.