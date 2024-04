Még a társkeresést is megkérdőjelezem. Az, hogy „van egy jó sztorim a számodra”, az ismerőseimtől természetesen engem is érdekel. De egy ismeretlentől, aki egy órával korábban jelölte be ismerősömet „ismerősnek” egy közösségi oldalon, több mint feltűnő. Rögtön megadta neki a telefonszámát is. Rámenős a hölgy, az biztos!

Közösségi oldal, társkereső oldal, netán valami egész más?

Fotó: Benkő Péter/Napló

Úgy vesszük észre, az utóbbi időben sokan keverik a fogalmakat: közösségi oldal, társkereső oldal, melyik miért van, mi a célja. Léteznek persze társkereső oldalak, azt ajánljuk a magát Katalinnak (talán úgy hívják a hölgyet, talán nem), ha ismerkedni szeretne, azokon próbálkozzon.

Ha meg más célja van – mert ki tudja, mondjuk pénzt akar keresni –, próbálkozzon az álláskereső oldalakon. Azok is léteznek. Sok sikert kívánunk neki – a megfelelő helyen.