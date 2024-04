Németh Sándor, a mérnöki kar dékánja a Műszaki kémiai napok konferencia köszöntőjében elmondta, a hetvenes években indult hagyományos konferencia igen jó lehetőség, hogy a fiatal kutatók bemutathassák kutatásaik eredményét.

Az idei Műszaki kémiai napok konferencia hallgatósága

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Majd Abonyi János általános és tudományos rektorhelyettes rámutatott, az egyetem magáénak érzi a rendezvényt, melynek kulcspontjába az egyetem hetvenöt éves jubileumát helyezték. – Indulásunktól huszonhárom évnek kellett eltelnie addig, hogy az itteni közösség olyan minőségű színvonalat hozzon létre, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémbe helyezze a terület gócpontját, ekkor alakult meg a Veszprémi Akadémiai Bizottság – mondta, hozzátéve, a konferenciák nem csupán az egyetemnek, de más intézményeknek is lehetőséget adtak beszámolókra, amire a műszaki-kémiai társadalomban nagy igény volt. Elmondta, olyan komoly értékekre alapult a rendezvény, mint a tudományos érdeklődés, a felelősségvállalás. – Felelősek vagyunk a fenntarthatóságért, s reméljük, a jövőben is szükség lesz közösségünkre, elért eredményeinkre. De a közösség akkor működik jól, ha a város is támogatja – foglalta össze, mintegy megszólítva az eseményen szintén megjelent Hegedűs Barbara alpolgármestert.

Az alpolgármester hangsúlyozta, a város büszke a Pannon Egyetem tudományos munkájára, szorosan együtt dolgozik vele. – Veszprém életében sok komoly kutatási eredmény van, ami jól hasznosítható a fenntarthatóság, az életminőség növekedése terén, másrészt a tevékenység is jelentős, amivel az egyetem hozzájárul a térség erősítéséhez – mondta el.

A konferencia megnyitóján Németh Sándor megköszönte Bélafiné Bakó Katalin professzornak, a konferencia szervezőbizottsága elnökének, illetve Nagy Mónikának, a konferencia titkárának az elmúlt időszakban a rendezvény létrejöttéért, sikerességéért végzett értékes munkáját.

Ruppert Tamás Intelligens kollaboratív gyártási tér - ember a középpontban mottóval tartott előadást

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A Műszaki kémiai napok konferencia Ruppert Tamásnak, a Pannon Egyetem docensének, majd Hodúr Cecíliának, a Szegedi Tudományegyetem tanárának plenáris előadásával folytatódott. A kétnapos konferencia témái a fentiek mellett a bioszenzorika, bionano-technológia, bioanalitika és mikrofluidikai rendszerek, a biotechnológia és biomérnökség, a reaktortechnika, az enzim- és membrántechnológia, az energetika köré épültek, illetve átfogták a folyamatrendszerek tervezése-irányítása, a rendszermérnökség, a funkcionális nano- és mikroszerkezetű anyagok kutatása, előállítási technológiái, a gyártás- és feldolgozóipari technológiák, a kolloid- és határfelületi technológiák és a petrolkémia aktuális kérdéseit.