A rangos elismerést az 57 éves korában elhunyt Szabó Lajos Konrád felesége, Bartl Erzsébet és fia, Donát vette át Gerenday Ágnestől, a KÓTA Művészeti Bizottságának elnökétől a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében rendezett hétvégi ünnepségen.

Szabó Lajos Konrád posztumusz kategóriában történt díjazásáról Vinczeffy Adrienne karnagy felterjesztésére döntöttek, aki a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Zenei Tanszékét vezette nyugdíjazásáig, és jelenleg a KÓTA tanácsadó testületének tagja. A tanszékvezető tanította a díjazottat annak idején.

Forrás: KÓTA/Thaler Tamás

A laudációból kiderült egyebek mellett, Szabó Lajos Konrád karnagy húsz éve alapította a Paloznaki Kórust, mely mindig tisztán és stílusosan, a zeneszerzők utasításait pontosan betartva énekelt. Mindemellett lélekkel teli megszólalást hallhatott a nagyszámú közönség, amikor színpadra léptek. A zeneszerzők üzenetét hitelesen, szakmai tisztességgel adták át, tehetségükkel mindig nyomot hagytak az emberek lelkében. Szolgálták a kultúrát, egy olyan kollektív művészeti ágban, amelynek gyakorlása közben maguk az előadók is nemesedtek, szeretetben megtartó közösséget alkotva, értéket létrehozva. Elhangzott továbbá, Szabó Lajos Konrád karnagy kezdetben ének-történelem szakos tanár volt Csopakon, majd a Balatonfüredi Önkormányzat kulturális osztályának vezetője, végül sok évig Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója, miközben vezette a Paloznaki Kórust. A díj odaítélése megerősíti a kórust, illetve a tágabb közösség hitét abban, hogy a szorgalmas, minőségi munka akkor is elnyeri jutalmát, ha a sors közbeszól. Vinczeffy Adrienne kiemelte, Paloznakon kiemelkedően magas színvonalat képviselt és képvisel ma is a vegyeskar, melyet személyesen is jól ismert. Az ünnepségen Mindszenty Zsuzsánna, a KÓTA társelnökének köszöntője után szép műsorral ajándékozták meg a közönséget.

Bartl Erzsébet lapunknak elmondta, nagyon megtisztelőnek tartják a rangos elismerést és büszkék a díjra.