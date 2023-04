A Bakonyban felfedezett első magyarországi dinoszaurusz-lelőhelyről mára egy igen gazdag gerinces faunát ismerhetünk a lelkes kutatómunka nyomán. A maradványok késő kréta koriak, azaz mintegy 85 millió évesek. Halak, kétéltűek, teknősök, gyíkok, dinoszauruszok, pteroszauruszok és madarak maradványai mellett egy egészen kivételes krokodil, az Iharkutosuchus makadii koponyái és állkapcsai is előkerültek. Az előadásban szó lesz a hazai dinoszaurusz- és más őshüllőlelőhelyek kutatásáról, a legújabb eredményekről és technikákról. Emellett szó esik majd észak-amerikai, patagóniai és közép-ázsiai dinoszaurusz-lelőhelyekről is, melyeken az előadónak volt szerencséje kutatni. Bepillantást nyerhetünk a sok millió éves csontok világába és abba a mára már letűnt környezetbe, melyben ezek a sokszor szinte elképzelhetetlen ősvilági élőlények éltek. Az előadás után eredeti dinoszauruszcsontokat is megtekinthetnek az érdeklődők. Az előadást felnőtteknek és felső tagozatos diákoknak ajánlják, tízéves kortól.