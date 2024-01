Az együttes működését az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázati forrásai támogatják.

A telt házas koncerten népszerű fúvószenekari művek és karácsonyi zenék váltották egymást. A koncert nyitányaként Hidas Frigyes Veszprémi Szignálja szólalt meg, amelyet a zeneszerző Szuromi Miklós karnagy kérésére komponált, és a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar koncertjein is rendre hallható. Az új veszprémi fúvósegyüttes ezzel zeneileg is erősíteni kívánja hovatartozását. A programban a Jingle Bells népszerű karácsonyi dalt követően a Petőfi Sándor születésének 200 éves évfordulójáról megemlékezve Pécsi József Petőfi nyitányát szólaltatta meg a zenekar. A zeneműbe komponált népszerű magyar dallamokat Szuromi Miklós karnagy irányításával a közönség énekszóval is megszólaltatta. Majd Julius Fučík Attila indulóját követően Wolfgang Amadeus Mozart zongoraversenyének átirata következett. Horváthné Bőczy Anikó és Vaszily Annamária fuvolaszólójával Richard Fote Tutti Flutti című vidám karakterdarabja után a „White Christmas csendült fel, melyet Irving Berlin komponált. Jacob de Haan kortárs fúvószenekari szerző és karnagy amerikai témájú Oregon című zeneműjében a lenyűgöző oregoni tájon tehettünk zenei sétát. A zenei feszültséget Philip Sparke Klezmer karnevál címet viselő vidám darabjával oldotta fel az együttes.

Fotó: szervezők/Kovács Bence

Hagyomány, hogy a karácsonyi hangversenyek zárásaként a közönséget is megénekeltetik a zenei együttesek. Most sem volt ez másként. A Dicsőség és a Pásztorok, pásztorok című magyar karácsonyi dalok szólaltak meg fúvós kísérettel. A koncerten az együttest a hivatalos elfoglaltság miatt távol lévő Zeitler Dénes helyett Szuromi Miklós karnagy irányította.

A program végén a hálás közönség vastapssal hálálta meg az együttes és karnagyának színvonalas munkáját. Láthatjuk, Veszprémben is van igény a minőségi fúvós zenére. A zenekar intenzíven folytatja a munkát 2024-ben is, és szívesen fogadja az érdeklődőket tagjai közé.