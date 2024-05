Vali néni célja az volt, hogy az édesanyák gyermekükkel együtt egy közös nagy alkotást készíthessenek, így a meghívás az anyukáknak is szólt, sőt több esetben a nagyszülők is csatlakoztak a foglalkozáshoz.

Szalai Panna családja tervezés közben a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola anyák napi programján

Forrás: Szín-Vonal iskola

Mint megtudtuk, a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola biztosította a méretes textilkollázsok elkészítéséhez szükséges eszközöket, anyagokat. Az alkotás során a tanulók korábbi batikolt textiljeiket is felhasználták. A résztvevőket Baranyai Zoltánné avatta be a munkák elkészítéséhez szükséges képalkotói folyamatokba. A program élményt adott a gyerekeknek, ám az édesanyák is nagyon élvezték a közös alkotás örömét, hiszen az ő iskolás éveikben még nem volt lehetőség arra, hogy délutánonként alapfokú képző- és iparművészeti iskolába járjanak. Bár eleinte mutatkozott némi gátlás bennük, de gyermekeik képzőművészeti gyakorlata pillanatok alatt áthidalta ezt, és rövid időn belül jó hangulatú munka vette kezdetét.

Az iskola címzetes igazgatója úgy fogalmazott, öröm volt látni, hogy egy-egy család a közös alkotás során miként vette figyelembe az egyes családtagok igényét, véleményét arról, hogy mi legyen az alkotás témája, mit fejezzen ki, hogy a különböző figurák, formaelemek milyen elrendezettségben kerüljenek a faliképre, milyen legyen a mű színvilága. A családok harmonikus együttműködése a közel négyórás alkotó folyamat során mindvégig megmaradt, így kifejezetten igényes alkotások születtek anyák napja alkalmából.