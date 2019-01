Családi mészárlás Káptalanfán

Gyilkosság, kegyetlen leszámolás történt csütörtökön éjjel Káptalanfán.

Meghalt az apa, miután lelőtte egy német férfi – ezt mondta neve mellőzésével egy fiatalember, amikor késő este kiérkeztünk Káptalanfára. A fiatalember arról is beszélt, hogy az illető valószínűleg a családot akarta lemészárolni, mert rálőtt a férfi feleségére, és egyik kislányára is, majd magával is végzett. Az anyát és a kislányt kórházba szállították. A nyilatkozó fiatal elmondta, hogy a család egyik lánya a bűntényt elkövető német férfivel élt Németországban. A helyszínen azt is megtudtuk, hogy a lövöldözéstől a közelben levő házhoz menekítették ki a gyerekeket.

Tudósítónk a helyszínen tartózkodik, további részletekkel később jelentkezünk…