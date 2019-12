Veszprém megyei faluból származik a győri késelő diák, a közösség értetlenül áll az eset előtt

Rendes, dolgos családból származik a fiú, aki leszúrt egy tanárnőt Győrben a minap, erről győződtünk meg a helyszínen, egy Tapolcához közeli faluban.

-Ne csodálkozzon, hogy nem nyitnak ajtót még a nagy kutyaugatásra sem, teljesen összetörtek az eset után, ezt mondta egy utcabeli a faluban, amikor pénteken, kora este ott jártam az igényes, gondos háznál, ahol a fiú szülei laknak. Az emberek nevük mellőzésével arról is beszéltek, hogy elsírta magát a diák édesanyja a boltban, annyira megrázta, ami történt, és nem is akar beszélni senkivel. Hozzátették az emberek, nagyon rendesek és dolgosak a szülők, egy helyen dolgoznak, nem csoda, hogy ilyen állapotba kerültek, mert egyik szülő sem neveli gyermekét ilyen szörnyűségre! Azt is mondták, a testvérek magukba zárkózottak, kisebb korukban, ahogy fogalmaztak, „jobb köszönők voltak.” Az mindenkit meglepett, hogy a jó tanuló, értelmes fiú megszúrt egy tanárnőt.

Kardos Klára klinikai szakpszichológus az eset kapcsán érdeklődésünkre azt mondta, egy 17 éves fiatalnál magatartásbeli problémát okozhatnak a hormonális változások, a családi helyzet, illetve környezetének történései. Ezek együtt, vagy külön-külön is előidézhetnek váratlan, meglepő reakciókat. Mindez eredményezhet súlyos konfliktus kezelési problémát, aminek jellemzően vannak korábbi jelei. Ilyenkor a pszichológus szerint már az első jeleknél beszélgetni kell az illetővel, és mielőbb érdemes felkeresni egy szakembert.

Az eset előzménye: megszúrt egy 17 éves fiú egy tanárnőt december 5-én, csütörtökön, az egyik győri középiskolában. A diák a pedagógus székében várta meg a rendőröket. A tanárnőt megműtötték, állapota stabil. A fiú jó tanuló volt, a zene is érdekelte, a hírek szerint azért szúrt, mert hármast kapott. A nyomozási bíró elrendelte a fiatal letartóztatását. Csonka Balázs ügyvéd megkeresésünkre leszögezte, nagyon korai még állást foglalni az ügyben, mert nem lehet mindent tudni a körülményekről, így az elkövető beszámíthatóságáról sem. Amennyiben a bíróság emberölési kísérletnek minősíti az esetet, az akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.