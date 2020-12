Ajándékot kaptak hűséges előfizetőink

Díjaztuk a Napló előfizetőinek a kitartását, lapunkhoz való hűségét novemberben is.

Szerencsés olvasóink most egy porszívóval lettek gazdagabbak. Megyénkből a sorsoláson három előfizetőnek kedvezett a szerencse: Máté Lászlónak Veszprémből, Bákor Ferencnek Jásdról és Reidmar Lászlónénak szintén Veszprémből.

A veszprémi Máté László úgy emlékszik, már 1978 óta a Napló előfizetője. – Ez hagyomány a családban, már a szüleim is olvasták a Naplót, így én ugyancsak olvasom azóta is. A reggeleimhez hozzátartozik, hogy végigolvasom a napilapot, nincsenek kedvenc témáim, engem minden érdekel. Nekem nem hiányzik semmi a Naplóból, mindent megtalálok benne, ami érdekel, még legalább húsz évig tervezem, hogy az előfizetőjük maradok – mondta Máté László.

Reidmar Lászlóné, Éva néni nagyon örült a nyereménynek, és elmondta, amióta a Napló létezik, ő állandó előfizetője.

– A sport a kedvenc rovatom, mindig azt olvasom el először, ugyanis a veszprémi kézilabdacsapatról onnan szerzem be a híreket. De a focitól kezdve az összes sportág érdekel. Egyébként az első laptól az utolsóig mindent elolvasok, ami a Naplóban van. A rejtvényeket is mindig megfejtem, minden reggelt a Naplóval indítok, és nagyon szeretem. Még soha nem nyertem ilyesmit, így természetesen ennek most nagyon örülök – tette hozzá Éva néni, akitől azt is megtudtuk: betartja a járványügyi korlátozásokat, de amikor csak lehet, elmegy sétálni, aktív életet él, és tájékozott az országot és a régiót érintő kérdésekben.

Bákor Ferenc kérdésünkre kifejtette, nagyon szereti az újságot, a sportoldalak a kedvencei, azok elolvasásával kezdi a napot. Korábban ő maga is sportolt, tizenhat esztendőn keresztül tagja volt a jásdi futballcsapatnak. Kedvenc sportága a kézilabda, és nem meglepő módon a Telekom Veszprémnek szurkol: érdeklik a csapat körüli történések, és bízik benne, hogy ebben a szezonban újabb nagy trófeák kerülnek a magyar sztárcsapat vitrinjébe.

– Mindent elolvasok az újságban, a helyi hírektől kezdve a bűnügyekig, érdekelnek a megye történései, de a sport az első – fogalmazott az 53 esztendős férfi. Ferenc egy gyárban dolgozik, ahol a járvány ellenére szerencsére van munka, ugyanis a gazdaság nem állhat le.

Hozzátette, szeret Jásdon élni, igaz, az elmúlt évtizedekhez képest manapság egy kicsit kevesebben, valamivel több mint hétszázan élnek a községben.