Kötelező maszk: lazul a fegyelem Veszprémben?

A koronavírus-járvány miatt továbbra is kötelező a maszkviselés az országban, de mennyire vesszük komolyan mindezt? Vegyes a kép.

Veszprémben, a Kossuth utcai telefonos szaküzletben Andráson van maszk, minket kézfertőtlenítővel is kínál. – Szövetmaszkom van, de az orvosi maszkot is négyóránként kellene cserélni. Hivatalosan kell a maszk a boltban, de nem vitatkozom a vevővel. Ha esetleg el is felejtem néha, utána azonnal felveszem. Az is tény, hogy az ügyfelek nyolcvan százaléka hordja – fogalmazott a Mókus becenévre hallgató fiatalember. András hangsúlyozta: nem vonták vissza a kötelező maszkviselést az üzletekben, de mivel ők nem hatóság, azokkal nem tudnak mit tenni, akik esetleg maszk nélkül érkeznek a telefonos szakboltba.

András arról is beszélt lapunknak, hogy az édesapja a napokban jött haza Angliából, neki már nem kellett karanténba vonulnia. – Ellenszer, vakcina nincs, és szerintem még nem csengett le a járvány – tette hozzá, és arra hívta fel a figyelmet, hogy vigyázzunk egymásra, legyünk résen, akár maszkhordással is.

A Volánbusz arról tájékoztatott, hogy továbbra is fokozottan takarítja autóbuszait és az állomásait, és országszerte hétszáz érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót helyezett ki az utasok higiénés biztonsága érdekében. A társaság emellett március óta csaknem 650 autóbusz belső légterében végeztetett ózonos fertőtlenítést. Az eljárás hatékonysága olyannyira meggyőző volt, hogy a jövőben saját tulajdonú fertőtlenítőgépekkel biztosítják járműveik belső higiéniáját. A mintegy nyolcmillió forint összértékben beszerzett 58 ózongenerátor az ország csaknem teljes területén gondoskodik a Volánbusz mintegy 6500 járműből álló állományának teljes fertőtlenítéséről. Az ózon az egyik legerősebb oxidáló- és fertőtlenítőszer, minden ismert mikroorganizmust megsemmisít, és – ellentétben a hagyományos vegyszerekkel – nem tudnak immunissá válni ellene a különböző baktériumok, vírusok és gombák. Az új készülékekkel naponta csaknem 350 autóbuszt kezelnek, húsz nap alatt a teljes járműállomány sorra kerül.

Az egyik nagy nemzetközi élelmiszer-üzletlánc azt tudatta mindezek kapcsán: nagy figyelmet fordít vásárlói kényelmére és biztonságára, és minden elvárható intézkedést megtesz a jövőben is. Megnövelték fertőtlenítő- és tisztítószer-rendeléseik mennyiségét, illetve az áruházaikban továbbra is rendkívül alapos a takarítás. Nemrégiben Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt nyilatkozta arra a kérdésre, hogy meddig kell még maszkot hordani a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, hogy az operatív törzs hetente ülésezik, jósolni viszont nem akart a továbbiakat illetően, de világossá tette, hogy a kormány csak a valóban szükséges időre tartja hatályban a korlátozást.

Kenyeres Dávid, a veszprémi Könyvszolgálat Kulturális Egyesület munkatársa ennek kapcsán arról beszélt a Naplónak, hogy szerinte az emberek nagy része már nem hord maszkot. Ő ezt látja a Kossuth utcai könyves szekérnél. Bevallotta: a kollégájával ellentétben ő sem mindig veszi fel az arcot eltakaró textilt.

– Szabadtéren lazultak a maszkhordási szokások, az üzletekben viszont mindenki viseli, az idősek becsülettel hordják. A vevőkkel beszélgetve azt szűrtem le, hogy egyre kevesebben pártolják a maszk viselését. Jómagam azon az állásponton vagyok, hogy nem kellene eltörölni a maszkviselést, mert ez apró teher és áldozat ahhoz képest, mint amekkora bajt megelőzhet. Nem háborodnék fel, ha arra lennénk kényszerítve, hogy hordani kell. Már csak azért is, mert a híreket figyelve vannak fenyegető jelek, elég csak a balkáni történésekre gondolni, ahol ismét egyre több a koronavírus-fertőzött – mondta Dávid.