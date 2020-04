Norvégiában újranyitottak az óvodák és bölcsődék

Norvégiában hétfőn újranyitott a koronavírus-járvány miatt öt hete bezáratott számos óvoda és bölcsőde.

Erna Solberg norvég miniszterelnök látogatást tett az oslói Espira Thorshovdalen nevű óvodában, amely a nap folyamán ismét megnyitotta kapuit. „Reméljük, hogy a fokozatos nyitással, továbbra is ellenőrzés alatt tudjuk tartani a járványt” – hangsúlyozta Solberg a TV2 norvég televíziós csatornának. „Ha mindenki betartja a fertőzés elkerülését szolgáló intézkedéseket, úgy hisszük, sikerülni fog” – hangoztatta a kormányfő. Megjegyezte: a hatóságok egyre több emberen végzik el a koronavírus-teszteket, és egy különleges alkalmazást is indítottak a fertőzés nyomon követésére.

Az NTB norvég hírügynökség szerint a mintegy 650 fővárosi óvoda fele nyitott újra hétfőn, várhatóan ez az arány szerdáig 90 százalékra fog emelkedni. Mintegy 275 ezer gyereket érintett az óvodák és bölcsődék márciusi bezáratása. Az 5,4 millió lakosú skandináv államban a jövő héten nyitják meg az általános iskolák alsó tagozatait.

Az óvodák és bölcsődék a járványügyi helyzetre tekintettel egy sor intézkedést vezettek be. A többi között kisebb csoportokban zajlanak a foglalkozások, a személyzetnek többet kell takarítania és nagyobb figyelmet kell fordítania a kéztisztasági szabályok betartására, míg a szülők gyermekeik behozatalánál, illetve elvitelénél nem léphetnek az épületekbe. Több óvoda emellett várhatóan lerövidített foglalkozási időkkel fog működni.

A szigorítások enyhítése jegyében hétfőn újranyithattak a fodrászszalonok, a fogorvosi és a pszichológusi rendelők, illetve az optikusok is.

A skandináv államban eddig 7103 fertőzöttet azonosítottak, és 169-en hunytak el a koronavírus okozta Covid-19 betegségben.

Újra megnyíltak az iskolák hétfőn Fehéroroszországban, miután a koronavírus-járvány miatt három hétre hosszabbított tavaszi szünet idejére zárva voltak.

A hatóságok mindazonáltal engedélyezik a szülőknek, hogy otthon tartsák gyerekeiket. Az oktatási miniszter becslése szerint a 960 ezer iskolás 60 százaléka nem fog megjelenni a következő napokban az ország 3067 tanintézetében, ők távoktatás útján tanulhatnak.

Az iskolák újranyitását Aljakszandr Lukasenka rendelte el, az országot 26 év óta vasszigorral kormányzó államfő, aki rendre koronapszichózisnak gúnyolja a korlátozó intézkedéseket, amelyeket Európa más országai hoztak. Vasárnap a járvánnyal dacolva templomba ment az ortodox húsvétot ünnepelni, 15 éves fiát is magával vitte, és nem viselt maszkot.

Százezrek cselekedtek ugyanígy, pedig a fehérorosz ortodox egyház feje, maga Pavel metropolita is azt javasolta a híveknek, hogy maradjanak otthon. A világ más részein élő ortodox keresztények jóval fegyelmezettebbek voltak, és döntő többségük otthonában ünnepelt, tévén vagy a világhálón nézve a templomi szertartásokat.

Fehéroroszországban a gyárak, az üzletek, az éttermek sem zártak be a járvány miatt, és sportrendezvényeket is tartanak, ráadásul közönség előtt. Feltehetően ez az oka, hogy csaknem ugyanannyi bizonyítottan koronavírus-fertőzött van az országban, mint a több mint négyszer népesebb Ukrajnában, ahol viszont korlátozásokat vezettek be.