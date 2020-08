Offshore-lovagot bízott meg az újbudai DK-s polgármester

„László Imre, Újbuda polgármestere (DK) és a kerület baloldali vezetése ismét bebizonyította, hogy a kétes hátterű cégeket és bűncselekményekkel vádolt személyeket részesíti előnyben az újbudaiak pénzén kötött megbízásai során” – olvasható a Fidesz–KDNP újbudai képviselőcsoportja által jegyzett közleményben, amelyet a Magyar Nemzet idézett.

A képviselők kiemelik, hogy 2020. május 29-én tízmillió forintos szerződést kötött az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodásának átvilágítására a Stark Capital Zrt-vel. Mint írják, a cég tulajdonosa Erős Dániel, „aki után offshore cége üzletei miatt pénzmosás gyanújával nyomoztak a hatóságok”.

Az újbudai Fidesz–KDNP emlékeztetett,

ez a szerződés már a negyedik a sorban október 13. óta, hiszen átvilágítást végzett már a Csányi & Zala Ügyvédi Iroda, a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda, a First Compliance Tanácsadó Bt. és most a Stark Capital Zrt. is ugyanezt teszi az újbudai emberek pénzén.