Varga Judit: Orbán Viktor számít rám a viták megnyerésében

Egymást kölcsönösen tisztelő, egymással együttműködő nemzetek Európájára épül a magyar kormány uniós stratégiája – hangsúlyozta lapunknak Varga Judit leendő igazságügyi miniszter. Az uniós kapcsolatokért felelős államtitkár – akit két héten belül kineveznek tárcavezetőnek – az egyik legnagyobb kihívásnak nevezte a magyar álláspont hathatós képviseletét a migráció kapcsán. Beszélt arról is, felkészült rá, hogy fiatal kora miatt sokan fogják támadni, de mint mondja, készen áll rá, hogy tanuljon.

Az igazságügyi posztra való jelölésem hatalmas szabadsággal és egyben hatalmas felelősséggel is jár. A miniszterelnök úr azzal is megbízott, hogy hajtsam végre a kormány uniós stratégiáját, ami az egymást kölcsönösen tisztelő, egymással együttműködő nemzetek Európájára épül – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Varga Judit.

A Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára azt is elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök az európai ügyekben zajló viták megnyerésében számít rá, illetve a személyes segítségét kéri ahhoz, hogy az uniós színtéren, elsősorban az Európai Tanácsban a kormányfő hatékonyan tudjon fellépni magyar érdek képviseletében.

A leendő tárcavezető szerint az egyik legnagyobb kihívás a modern kori népvándorlás, a migráció kapcsán a magyar álláspont hathatós képviselete.

Uniós ügyekért felelős államtitkárként idáig is rálátásom volt a magyar uniós politikára, az én szemszögemből nézve ehhez most hozzárendelték az Igazságügyi Miniszté­riumot, a két portfólióelem egyaránt kiemelten fontos

– mondta Varga Judit, hozzátéve: nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mai uniós jogalkotás a nemzetállami jogalkotás nagy részét lefedi, befolyásolja.

A kormánypárti politikus azt is elmondta, hogy továbbra is szoros együttműködésre számít a kormánypártok listavezetőjeként május végén európai parlamenti mandátumot szerző, az igaz­ságügyi miniszteri posztról leköszönő Trócsányi Lászlóval.

– Ez fordítva is igaz, természetesen én is mindenben támogatni fogom a magyar uniós politika sikerét, arra törekszem, hogy a legtöbb szakmai támogatást megkapják a magyar képviselők – jegyezte meg. Az államtitkár arról is tájékoztatta lapunkat, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozók bérrendezésére még az ősszel sor kerül, hiszen a bírák illetménye méltatlanul alacsony, amin a kormány szeretne változtatni.

Varga Judit annak kapcsán, hogy ő lesz a kormány egyik legfiatalabb politikusa, úgy fogalmazott: a miniszterelnök azt mondta, a fiataloké a jövő, és felkészült arra, hogy a kora miatt sokan fogják támadni.

Meg akarok maradni annak, aki voltam. A miniszteri rang számos reprezentatív feladattal jár, de mindezt nem szeretném túldimenzionálni.

Rengeteg dolgot kell még megtanulnom, erre koromnál fogva is készen állok, a feladat elvégzése szempontjából pedig az, hogy egy tárcavezető férfi-e vagy nő, szerintem irreleváns

– fogalmazott Varga Judit, aki arról is tájékoztatott, hogy miniszteri kinevezésére két héten belül sor kerül.

Mint arról beszámoltunk, Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek Orbán Viktor miniszterelnök, miután a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben.

A kormányfő szerdán délután egyeztetett a jelölttel, és ennek alapján Varga Judit igazságügyi miniszteri kinevezésére tesz javaslatot Áder János köztársasági elnöknek. Orbán Viktor kezdeményezi Kövér Lászlónál, az Országgyűlés elnökénél Varga Judit kinevezés előtti bizottsági meghallgatását is. A jövőben a Varga Judit vezette igazságügyi tárcához tartoznak majd a kormányon belül az európai uniós ügyek is.

