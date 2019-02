A lencséről és a hurkáról szól a nemesvámosi fesztivál

Idén is lehetőségük lesz a gasztronómia szerelmeseinek, hogy élvezzék a vidék ízeit. Nem kell mást tenniük, mint szombaton ellátogatni a nemesvámosi Lencse- és hurkafesztiválra, ahol bizonyosan kulináris élmények bőséges kínálatával találkozhatnak.

A hétvégi nemesvámosi eseményre több kategóriában is nevezhetnek a versenyzők, a megmérettetésre vágyó szakácsok, hiszen lencsefőző- és hurkakészítő-verseny is várja a jelentkezőket. Közben több színpadi produkciót is láthat a nagyérdemű.

A kicsiket játszóház és kézműves-foglalkozások is várják, de lesz termelői piac is a rendezvényen.

A Malom utcai sportcsarnokban már reggel megkezdődnek a programok a regisztrációval, majd 10 órától Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere mond köszöntőt, Viski József, a rendezvény fővédnöke pedig hivatalosan is megnyitja a fesztivált.

A színes programkavalkádban dél után nem sokkal lép színpadra Kalló Zoltán Prima Primissima díjas hegedűművész és zenekara, míg fél 3-tól vásári komédián derülhetünk.

Látványsütések, valamint estig tartó kísérőprogramok adnak lehetőséget a kikapcsolódásra, benne például a Folk on 45 vagy éppen a 3+2 zenekar koncertjével. Bizonyára sokan várják a Vásártér idei felhozatalát, ahol a helyi, valamint a Vidék minősége – Éltető Balaton-felvidék védjeggyel rendelkező termékek jelennek meg. Érdekesnek ígérkezik a ládaderbi, és valószínűleg sokan várják Domokos László színművészt, a Barátok közt televíziós sorozat szereplőjét is szombaton.

Aki közben megéhezik, ne feledje: a legjobb és legkülönlegesebb lencseételek és hurkák kínálatát kóstolhatja végig.