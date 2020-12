A tisztaság, a fertőtlenítés környezetbarát módon is megoldható

Ecet, szódabikarbóna, mosószóda, citromsav, citromlé és illóolajok, meg egy mikroszálas törlőkendő – ennyi elég lehet otthonunk takarításához. A házi szerek előnyeit gyűjtöttük össze és praktikus tanácsokat adunk használatukhoz szakértőnk segítségével.

– Amikor leveszünk a bolti polcról egy tisztítószeres flakont vagy elkezdünk az abban lévő anyaggal takarítani, arra is gondolnunk kellene, ezeknek a vegyszereknek az előállítása, majd a megsemmisítése, ártalmatlanítása mennyit árt a természetnek. Otthonunk rendben, higiénikusan tartása nagyban összefügg a környezetvédelemmel. Amit ugyanis ilyenkor használunk, az a csatornába kerül – mondta el Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke, aki tagtársaival együtt foglalkozik a természetes vizek szennyeződésektől óvásával, védelmével. Ezért háziasszonyként is tesz. Lakásában olyan olcsó, általában minden konyhában, háztartásban megtalálható szereket használ, amelyek természetbarát vegyületek, könnyen lebomlanak, így nem terheli velük a környezetet. Mindig kéznél van nála egy olyan sprays flakon, amiben ecetet higított fel vízzel, fele-fele arányban. Abból szór a tisztítandó felületekre.

Vízkőoldás egyszerűen

Takarító alapcsomagjában a húsz százalékos ecet mellett szódabikarbóna, mosószóda, citromlé vagy citromsav és illóolajok vannak. A portörléshez pedig egy mikroszálas törlőkendőt használ, mindenféle kemikália nélkül. Ennyi elég – állítja. Aki fél az ecet szagától, annak azt üzeni, hogy azt csak addig érezni, amíg el nem illan a felületről, amit áttöröltek vele. Hasonlóképp a ruhákban sem érezhető, mivel a mosószerrel – például a szappanoldattal – egymást semlegesítik. Így öblítőként is javasolt a használata. Illatosításhoz egy nekünk tetsző illóolajat csepegtethetünk bele. A csaptelepek is szép fényesek lesznek, ha ecetbe áztatott textíliát csavarunk köréjük és azt akár egész éjszakára rajt hagyjuk. Utána csak le kell öblíteni, szárazra kell törölni. A vécékagylónál hasonlóképp járhatunk el. Az ecet a fürdőben és a konyhában szinte minden felület megtisztítására megfelelő. S akit addig is zavar a szaga, amíg takarít vele, az bevethet helyette citromlét vagy citromsavat. A hatása hasonló, csak enyhébb, de vízkőoldásra is alkalmas. A krómozott felületek citromsav oldattal is jól tisztíthatók.

Elnyeli a szagokat

Népszerű lett az utóbbi időben a szódabikarbóna is a takarításban. Sokan tudják róla, hogy fehérít, fertőtlenít. Lényeges, hogy elnyeli a szagokat, nem pedig elfedi, mint sok illatosított légfrissítő szer. Ezért a hűtőbe is tehetünk belőle egy kis tálkában. Rászórhatjuk a szőnyegre, aztán hagyjuk rajta egy órát, utána porszívózzuk fel. Könnyebb így összeszedni a koszokat, a szöszöket, az állati szőröket ott, ahol kis vagy nagyobbacska kedvenc is lakik. A bútorkárpit ugyanígy frissíthető fel és egyben fertőtleníthető is. Ha pedig illóolajokat teszünk hozzá a házi tisztítószerekhez, kellemes illat az eredmény és légfrissítő hatása mellett például a teafaolaj vírus- és baktériumölő.

Jó zsírtalanító

A mosószóda nagyon jó zsírtalanító, nem csak a mosógépbe kerülhet. Szauer Rózsa a mosogató mellett tartja, abba mártja az edények átdörzsölése előtt a mosogatószivacsot. Még disznóvágáskor is meg tudják így tisztítani a háziasszonyok a zsíros edényeket – érvel szakértőnk. Ruhaáztatáshoz is ajánlja, különösen a zsíros konyharuhákhoz és a felmosóvízbe is tesz belőle. Nem kell sokféle vegyszer a lakás rendben, szépen tartásához – hangsúlyozza Rózsa, aki tudja, hogy az üzletekben minden takarítási, tisztítási részfolyamathoz külön vegyszert kínálnak. S azok mind műanyagflakonban vannak, sok helyet is foglalnak. Helyettük elég lehet pár otthon kikevert házi szer. Az is az utóbbiak mellett szól, hogy a megvásárolt vegyi anyagok a levegőbe is bekerülnek, belélegezzük azokat takarítás közben. A mosószerekből a vegyszermaradványok a ruhákban megmaradhatnak, esetleg allergiás reakciókat okozhatnak. Célszerű ezt is átgondolni – ajánlja szakértőnk. Tapasztalatai szerint, aki eddig kipróbálta az általa is javasolt módszereket, hamar megszerette azokat.

Pluszpraktikák

Szódabikarbónával a gáztűzhely és a sütő is megtisztítható. Utóbbit kicsit melegítsük fel, spricceljük be a vízzel higított szódabikarbónával! Amikor kihűlt, csak ki kell törölni. Ha nagyon piszkos, több leragadt ételmaradék van benne, akkor legfeljebb kétszer érdemes megismételni az említetteket. Az ecetet pedig már a régi háziasszonyok is értékelték, az ablakokat, a tükröket azzal tisztították. A citromlé kifacsarása után a megmaradt, félbevágott citromot sem kell rögtön kidobni, például a mosogatót, a csaptelepeket áttörölhetjük vele. Öblítés után szépen fog csillogni. Érzékeny bőrűeknél az ajánlott környezetbarát tisztítószerek használatakor is érdemes gumikesztyűt húzni, hiszen a savas vagy lúgos kémhatású anyagok a bőrünkkel is reakcióba lépnek.