A veszprémi Kempelen család számára a hüllők az ideális háziállatok

Lakásukban a görög teknős mellett két leopárdgekkó és egy szakállas agáma is él. Bár mindhárom gyerek nagyon szereti őket, a legtöbbet Kata foglalkozik velük. Azt mesélik, hogy egész kicsi volt még, amikor először gekkóval találkozott, de rögtön látszott, hogy számára ilyen az ideális háziállat.

– Valamelyik karácsonyra érkezett meg Foltos, a világosabb leopárdgekkó, aztán egyszer találtunk egy török gekkót a háznál, és egyszer véletlenül valamelyik cipőben hazahoztunk egyet egy horvát nyaralásból, ahol tele volt velük az apartman. Ezek is velünk éltek egy darabig, aztán jött Paca, ő a színesebb gekkó. Tüsit, az agámát egy ismerőstől kaptuk, mert nem foglalkoztak vele, inkább egy jó helyet kerestek neki – meséli Kempelen Kata.

Bár a hüllők tartása nem tűnik nagyon egyszerűnek, a szülők azt mondják, hogy ezek az állatok könnyebben tarthatók, kevesebb elfoglaltságot igényelnek, mint egy cica vagy egy kutya.

– Egy héten egyszer elég nekik enni adni. Ha elutazunk, meg tudunk kérni egy barátot, hogy hetente egyszer nézzen rájuk, etesse meg őket. Az agáma és a gekkó igényei hasonlók, az agámák ritkábban és hosszabb ideig vedlenek. Míg a gekkók kéthetente fél óra alatt megvedlenek, az agáma kéthavonta vedlik, de az eltart két hétig is. A táplálékuk megegyezik, rovarevők. Gyászbogárlárvát, tücsköt, sáskát, csótányt is adunk nekik néhanapján. Ezekből 50–100 darabot veszünk egyszerre, az a három állatnál is eltart egy darabig. Rendelni szoktunk, kipostázzák – teszi hozzá.

A terrárium azért nem kis befektetés. Megfelelő méretű, jól berendezett lakhely kell melegítő és megfelelő hullámhosszúságú UV-lámpával felszerelve, melyek működését időzítővel szabályozzák. Ha a terrárium megvan, a fenntartás nem olyan nagy költség, mint ha kutyája vagy macskája lenne az embernek. Igaz, az izzók elég drágák, és a folyamatos használat miatt egy kissé nő az elektromos fogyasztás. Sokan gondolják, hogy a terrárium zárt tér, Kempelenéknél az állatok nem dísznek vannak. Bármilyen meglepő, ezek a hüllők kapcsolatban állnak gazdáikkal, akik jól értik kedvenceik jelzéseit.

– Lehet látni rajtuk, hogy éppen milyen a kedvük. Hogy tartja a fejét, hogy viselkedik, még a nézése is megváltozik, ha baja van vagy akar valamit. Nálunk szerencsére állatorvosi probléma még nem volt, de tudjuk, hogy mire kell figyelni. Vedlésmaradék például nem maradhat rajtuk, mert az gyulladást okozhat. De hagyják is, hogy leszedegessük róluk, ami nem oda való. Nálunk naponta kézben vannak, ismerjük őket. A két gekkó is különbözik, Foltos a fiú, ő sokkal nyugodtabb természet, Paca, a lány nem tud egy percet nyugton maradni, kivéve, ha elbújhat valaki hajában, azt szereti. Vannak jellegzetes pózaik, ahogy elfekszenek.

Mindkét állatfaj 10-12 évig él, Kata abban bízik, hogy az érettségire is együtt készülhet majd még kedvenceivel.

– A tavaszi online oktatás alatt, amíg otthon voltunk, rengeteget voltak kint. Tüsit könnyű megtalálni, ha elbóklászik akkor is, mert megvannak a helyei a lakásban, ahol lenni szeret. Van olyan is, hogy vissza akar menni a helyére, akkor megáll a terráriuma előtt és nézi. Nagyon szeret a párnámon vagy a karomon pihenni, néha kint is alszik. A gekkók mások, mert ők éjszakai állatok, az agáma nappal aktív, éjjel alszik. A gekkók nagyon gyorsak tudnak lenni és jobban elrejtőznek, rájuk jobban kell figyelni, ha kint vannak – fejezi be Kempelen Kata.