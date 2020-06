Gitármuzsika kísérte a balatonakali levendulaszüretet

Levendulával ajándékozták meg az embereket Balatonakaliban, ahol idén is ingyen szüretelhették az illatos növényt a szabadtéri színpad ültetvényén, szombaton, és még kellemes gitármuzsikát is kaptak hozzá.

-Úgy gondoljuk, minden korábbinál nagyobb szükség van arra, hogy az érdeklődők kedvükre szüretelhessék a Balaton-felvidék ironikus növényét, amiből nálunk is található egy ültetvényre való, mutatott körbe Ihász Csilla programszervező.

Úgy mondta, Balatonakali elsősorban mandulaültetvényéről híres, de levendulással is büszkélkedhetnek, ami páratlan környezetben található a faluban, balatoni panorámával, templomokkal körülvéve, a környezet önmagában is jótékony hatással van mindenkire. Ezt megerősítették az emberek, akik az ország több helyszínéről is érkeztek, hogy szüreteljék a levendulát. Arról beszéltek, hogy a karanténos hetek után különösen kellemes és üdítő érzés gyűjteni a növényt, amivel aztán otthonaikat díszítik.

Többen kis illatpárnákat készítenek majd a megszárított virágokból. A szüret különleges hangulatát emelte, hogy az ültetvénynél Bánó Bendegúz gitáron adott elő alkalomhoz illő, kellemes muzsikát.

A levendulaszüret minden évben ingyenes ezen a településen, és a nagy nyárindító programsorozat kedvelt programja.

Ihász Csilla örömmel szólt arról, hogy visszafogottabban, de szép programokat kínálnak ezen a nyáron is minden érdeklődőnek, amelyekről a falu honlapján lehet részletesen tájékozódni.