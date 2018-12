Mosógépdobon főzött borral taroltak a monostorapáti tűzoltók

A Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szent Flórián forraltbor-főző versenyén idén már a megyei lánglovagok is erősítették a mezőnyt.

A kultúrháznál összegyűlt csapatokat Horváth Bence önkormányzati képviselő, a tűzoltó egyesület rajparancsnoka köszöntötte, reményét fejezve ki, hogy a szél messze viszi a verseny hírét, így jövőre már még többen méretnek meg a vidám eseményen.

A gőzölgő bogrács mellett a helyi tűzoltók szegfűszeggel tűzdelt almával fűszerezték a Haláp-hegyi vörösbort, de teát is főztek a sofőrök kedvéért. Az alsópáhoki lánglovagok idén sem hiányozhattak, tavaly ugyan kihagyták a találkozót, de korábban ők is erősítették a mezőnyt és a baráti kapcsolatot. Terített asztallal vártak most mindenkit, a bort pedig cserszegi kékfrankosból készítették.

A monostorapáti tűzoltók helyi fehérborukat használták alapnak, titkos recept szerint főztek, kályhacsővel felszerelt, állványra hegesztett mosógépdobon, amely alatt gázzal és fával is tüzelhettek kedvükre.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság képviselői első ízben vendégeskedtek a versenyen, veszprémi tűzoltókkal erősítve a csapatot. Ők már ősz óta a megmérettetésre gyúrtak, a siker érdekében még herbateát is áztattak a nemesvámosi vörösborba.

A helyi asszonyok a konyhában nyújtott tésztával káposztás lepényt készítettek eredeti sáskai recept alapján, kis tejföllel lazítva a tölteléket.

A nagyteremben pedig a szakértői zsűri vidéki tagjai elsőként a nyers borokat bírálták, azt követően kóstolták a fűszerezett forralt borokat. A nyers borért járó kupát a monostorapátiak kapták, de a legjobb forralt bort szintén ők készítették. Másodikak a Rizling csapat tagjai lettek, a harmadik helyet az alsópáhokiak szerezték meg.

