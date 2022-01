Sajnos akadnak olyan rászorulók, akiknek gondot okoz, hogy hozzájussanak a mindennapi élelemhez. Nekik próbáltak segíteni a tanulók, akik a városközpontban található ételdobozban helyezték el az adományaikat. Volt, aki szendvicset, mások süteményt, konzervet és egyéb tartós élelmiszert hoztak otthonról. Sokakat megmozgatott a november végén meghirdetett cipősdoboz akció is. Az ünnep közeledtével egyre többen érezték úgy, hogy ők is szeretnének segíteni. Idén is sok ajándék gyűlt össze, melyeket a diákok az osztályfőnökökkel együtt bedobozoltak, szépen becsomagoltak. Főként kisebb játékok, könyvek, füzetek, ceruzák, tollak, rajzeszközök, csoki és szaloncukor került a dobozokba. Az adományokat az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központba juttatták el. Az iskola vezetését és a tanárokat örömmel töltötte el, és büszkék a diákjaikra, amiért ilyen sokan döntöttek úgy, hogy segítenek a rászorulókon.