Megtelt látogatókkal az állatmenhely Devecserben, húsvét hétfőn. Rengetegen érkeztek, köztük családok kisebb és nagyobb gyermekekkel. A szülők elmondták, nagyon örülnek annak, hogy ezen a menhelyen sokféle állatot lehet látni, így a kutyák mellett lovat, kecskét, kisbárányokat, apró pónilovat, tyúkokat, és valamennyit be is mutatják nekik, illetve meg lehet simogatni őket. Az ünnepi program is ezt szolgálta, amit Pordán Krisztina önkéntes szervezett, illetve állított össze. Eszerint a családokat a menhely önkéntesei, segítői különféle állomásokon várták, ahol például az állatok jellemzőiről beszéltek az érkezőknek, akiknek ki kellett találni, melyik állatról lehet szó. Lehetőség adódott arra is, hogy bemenjenek az állatok közé, a gyerekek szívesen tartottak Minárcsik Sándorral együtt a karámba, ahol megtudták, hogyan kell viselkedni az állatokkal és mivel kell etetni őket. A gyerekek örömmel és egymás után mentek be közéjük, és boldogan simogatták meg mások mellett a mentett kisbárányokat, a kecskéket, a kis pónilovat és a nemrég dobozba kidobott kiskutyákat. A menedéken egymás után adták át az önkéntesek a pórázra tett kutyákat is a családoknak, a kiadós közös sétának az emberek és a négylábúak is nagyon örültek. Mindemellett a szervezők gondoskodtak a húsvéti meglepetésekről is, lehetett tojásokat festeni és csokoládékat rejtettek el a fűben, amiket aztán nagy izgalommal kerestek meg a gyerekek. Az apróságoknak különböző plüss állatkákat is adtak, például őzet, rókát, sünt, nyulat, malacot, hogy még jobban megismerjék az állatok világát, életét. Egész nap lehetett adományozni is, ezzel segítve a menhely működését, különös tekintettel az orvosi kiadásokra. Vajai Krisztián önkéntes pedig kitűnő és jókora adag bográcsgulyást főzött, amivel megkínálták a látogatókat.