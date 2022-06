A zirci óvoda sokáig házi sportnapot szervezett, majd a helyi önkormányzat a sportkoncepciójában kezdeményezte, hívják meg a programra a térség óvodáit is. A sok mozgó gyermektől úgy néz ki a focipálya, mint egy hangyaboly, innen ered az elnevezés. Kovács Mónika, a szervező intézmény vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, a vendégóvodákat. A házigazdák tíz csapata mellett ezúttal Csetényből, Dudarról, Nagyesztergárról és Borzavárról érkeztek csoportok.

Hagyományosan egy mese cselekménye alapján építették ki a pályát. A választott népmese, a Vajaspánkó egyik jelenetét a gyermekek nagy örömére elő is adták az idei sportnap szervezői, Kiss Pálné és Altmann-Brevics Terézia óvónő. A szabadtéri színházba a közönséget is bevonták, így tésztadagasztással melegítettek be. Ebben úgy elfáradt a mesebeli házaspár, hogy elszundikált, s a vajaspánkónak nyoma veszett. A csapatok azonban utánaeredtek, s különböző ügyességi feladatokat teljesítettek a kijelölt állomásokon: volt célbadobás, bújás, ugrálás, labdajáratás, egyensúlyozás, amikor pedig megjelent az ordas farkas, a gyorsaságukra szintén szükség volt.

A szervezők éremmel díjazták az ovisokat, az arany színe jelezte, hogy ezen a sportnapon mindenki győzött.