Hősiesen, bátran és nagy lelkesedéssel vették a mintegy hat kilométeres túrán az akadályokat a gazdik mellett az ebek is, köztük cane corsók, yorkshire terrierek, dobermannok, amerikai staffordshire terrierek, labradorok és golden retrieverek, valamint a keverék kutyák. Az úton természetesen nem csak könnyű, vízszintes terepek vártak a két és négylábú túrázókra, hanem emelkedők és lejtők, méretes, kidőlt fák, szűkös ösvények, melyeken mindannyian hősiesen túljutottak.

–Nagyon érdekes látványt nyújtott, ahogy a kutyák bátran és rendkívül fegyelmezetten, ugyanakkor jókedvűen gyűrték le ezeket az akadályokat. Elszántak voltak abban, hogy a túrát a gazdikkal együtt teljesítsék, hogy megmutassák, mi mindenre képesek ők is! - utalt közös élményeikre Miklós Gerda. Arról is beszélt, hogy a nyarat idéző melegben adódtak szó szerint forró helyzetek, terepek is, de ezeken is egyetlen szó, illetve hang nélkül gyalogoltak át a gazdik és kedvenceik. Természetesen többször tartottak pihenőt, mely szemlátomást jól esett mindenkinek, ilyenkor a vízé volt a főszerep, mert bizony mindenki alaposan megszomjazott útközben. Az ennivaló meg a jutalomfalat csak a túra végén került elő a hátizsákokból. A kiránduláson több kisgyerek is rész vett, volt, aki édesanyja hátán utazott egy speciális hátizsákban, a nagyobbak pedig a felnőttekkel együtt, kis hősökként, kitartóan tették meg a távot.

– Mindenki, de ezek a gyerekek különösen megérdemelnek minden dicséretet, jegyezte meg Gerda, aki az egyesületről elmondta, kutyakiképző szakemberek és elhivatott kutyatulajdonosok szakmai és baráti társulásaként alakultak meg 2021-ben. Kiemelt céljaik között szerepel a felelős állattartás népszerűsítése, a kutyatartók színvonalas elméleti és gyakorlati képzése. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen kutyát választunk, illetve az sem, hogyan bánunk négylábú társunkkal. Emellett eltökéltek a kutyával együtt eltöltött szabadidő mellett, melytől, meggyőződésük szerint, még szorosabb és harmonikusabb lehet gazda és kutya kapcsolata. Programjaik között szerepel a hobbi és munka kutyák magas színvonalú, úgynevezett engedelmes képzése, és speciális célra, például szolgálati feladatra, rendőrkutyának történő nevelése, felkészítése.

Miklós Gerda elmondta azt is, hogy felajánlásokat gyűjtöttek indulás előtt, melyet minden évben egy állatvédő egyesületnek ajánlják fel, ezúttal a Siófoki Állatvédő Alapítványt segítik, támogatják. A résztvevőket frissítővel, a kutyákat, akiket végig pórázon tartottak, jutalomfalattal várták a szervezők. Idén még terveznek hasonló természetjárásokat, különböző, felelős kutyatartást népszerűsítő eseményeket, és kifejezetten gyermekeknek szóló programokat. Az egyesület egyik kiemelt célja ugyanis a kulturált és felelős állat, illetve kutyatartásra való nevelés. Tevékenységükről honlapjukon és közösségi oldalukon is tájékoztatják az érdeklődőket.