A három éve alakult, máris az Európa-ranglistán jegyzett egyesület eddig Ajkarendek határában egy kis pályán tartotta az edzéseit, amely messze elmaradt azoktól a körülményektől, amely az Európa-kupákon a többi versenyző rendelkezésére áll.

Az egyesület az Aktív Magyarország program keretében kiírt Országos bringapark programban 15 millió forintot nyert egy minden igényt kielégítő pálya építésére.

Az ehhez szükséges nagy helyet az önkormányzat a bódéi bolgárkertben biztosította. A munkálatok, amelyben több ezer köbméter földet mozgatnak meg, már folynak. Az építésnél alakítanak ki egyenes szakaszokat, kanyarokat, dombokat. A rajtdombra startgépet helyeznek.

Beszerdik Krisztián, az egyesület elnöke elmondta, hogy az új pálya nem csupán a jelenlegi sportolóknak lesz előnyösebb a felkészülésre, hanem újabb érdeklődőket is tudnak fogadni.

A jelenlegi pálya méretei miatt Ajkarendeken már nem tudnak több sportolónak lehetőséget biztosítani a gyakorlásra.

A kontinensen is jegyzett versenyző, Reicher Flóra, Beszerdik Bence és Mátics Zétény jobb körülmények között készülhet, valamint más tehetséges fiataloknak is lehetőségük lesz arra, hogy eljussanak a képességeiknek megfelelően a bajnokságban.