Akkor, amikor az idősebb Firpo fivér, Charlie (Bud Spencer) elvesztette a kamionját és fagylaltárusításból szerette volna összegyűjteni egy újnak az árát. Aztán odalépett mellé az ifjabb Firpo, Johnny, azaz Terence Hill. De térjünk haza: kis megyei körképünkben három településen tájékozódtunk a fagyi fogyasztási szokásokról.

A füredi Enni Jó Étterem fagylalttal is kedveskedik az arra járóknak. Antmann Gábor, a hely tulajdonosa felvetésünk kapcsán elmondta: az elmúlt időszak áremelkedési ellenére sem esett vissza náluk a fagylalt fogyasztás.

- Füreden 400, 450 forint jelenleg egy gombóc fagylalt - nálunk 400 forint - , ám aki lejön a Balatonpartra, az biztos, hogy egy finom fagyit is elnyal a Tagorén sétálva - mondta Gábor a Naplónak. - Érdekes tény, de azt tapasztaljuk a fagyinál, hogy egyre népszerűbbek a tej- és cukormentes fagylaltok, ami bizonyosan azt is jelzi, hogy egyre több az allergiás. Mi pedig igyekszünk megfelelni az elvárásoknak évről évre. Nálunk egyébként a gyümölcs fagyik a népszerűek, így a málna, az eper, a pisztácia, és a citrom.

– Máskor évente, ha egyszer eszek fagylatot, most is csak ritkán, de találtam egy jó helyet Zircen, ha erre járok, megállok itt. Azért, mert finom a fagyi és legalább ennyire fontos, hogy kedves a kiszolgálás, a fiatal hölggyel, aki a pult mögött áll, jó pár szót beszélgetni – mondta el Lunk Sarolta már Zircen. - Ez a két ok annyit számít, hogy ellensúlyozza, drágább lett ez a nyári nyalánkság. Tudom, hogy egyre gazdagabb az ízkínálat, vannak különlegességek a hűtött pultokban, egészen változatos színekben, de nekem a megszokottak a kedvenceim: a vanília, a csoki, a puncs. A csavaros fagyi élvezetében pedig benne van a nosztalgia érzése is.

Lunk Sarolta Fotó: Rimányi Zita

A tapolcai Dolce cukrászda tulajdonosa, Tóth Zoltán vallja, hogy minden fagylaltozónak saját arculata van. A cukrászmester a tiszta ízeket helyezi előtérbe a fagylaltos pultnál - Nálunk nincsenek kevert ízek, a vendégeink nem keresik a trendi fagyikat sem. Úgyhogy nem készítünk lecsó, vagy kovászos uborka fagylaltot, viszont a kialakult, saját ízeinkhez, stílusunkhoz ragaszkodunk. Például a tökmagosból kapható édes és sós, a gyümölcs fagyik pedig valódi gyümölcsből készülnek. A pisztácia pisztáciából, a mogyoró mogyoróból. Különlegesség idén legfeljebb a carapino, amely fenyőmagos, karamellás, tejszínes, vagy az új olasz fagyi, a nápolyi. Abba rengeteg tradicionális vaníliás és mogyorós nápolyit darálunk, olyan a fagyi íze, mintha tényleg nápolyit ennénk. Idén már tradicionális olasz tölcsért is kínálunk, így nem csak a fagyi eleje, hanem a vége is egy élmény a fogyasztóknak - mondta Tóth Zoltán.