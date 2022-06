Az avatási ünnepségen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő megköszönte a helyi polgároknak, hogy a választáson támogatták. – A jövő mindig a munkáé, lehetőségem szerint ezután is támogatom a települést. Most itt állunk a város múltját is meghatározó épület előtt, ahol egy székely kaput avatunk. A kapu sok mindent jelent. Ha kinyitjuk, kinyílik a világra egy ajtó. Itt, ha átmegyünk a kapu alatt, láthatunk egy régi kórházépületet, amely mostanra megújult és ma is fontos szolgáltatást nyújt a polgárok számára. Minden településrésznek kell, hogy legyen egy parkja, ahol megpihenhetnek, gyönyörködhetnek az arra járók. E park központi eleme a kapu, amely már a jövőre is nyílik, hiszen további elképzelések vannak az épületre és környezetére nézve. Úgy gondolom, ebben a helyi összefogás ezután szintén fontos lesz. Tudjuk, hogy amikor arról beszélünk, hogy Devecser járási székhely lett, az felelősséggel jár, a mindenkori városvezetés felelősséggel tartozik a közösségért, hogy az egykori Berta kórház, mai szociális gondozási központ megújuljon – mondta Kovács Zoltán, reményét kifejezve, hogy a park sokat jelent mindenki számára, ahogy Bartók és a székely kapu szintén. Hangsúlyozta, hogy az összes jelkép azt bizonyítja, hogy magyarok vagyunk és hiszünk a magyar jövőben.

Kovács Zoltán szerint a kapu már a jövőre is nyílik, hiszen további elképzelések vannak az épületre és környezetére nézve. A háttérben Ihászné Szabó Katalin, Ferenczi Gábor és Varga László látható

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Ferenczi Gábor polgármester beszélt az egykori kórház történetéről, majd elmondta, hogy olyan park alakult ki mára az épület körül, amely a város zöld szíve lehet. – Bízunk benne, hogy a fejlesztésekkel méltó körülményeket tudunk biztosítani itt a védőnői szolgálatnál, a szakorvosi rendelőben és a szociális központban dolgozók és ellátottak, valamint az ide látogatók számára. Fontos mérföldkő a most megvalósult fejlesztés, amelynek egyik része a kapu és a mellette kialakított magyar kert. A kapu bejáratot nyit térben és időben. Megtalálhatjuk rajta a magyarok számára legfontosabb motívumokat. A virágminták ősi magyar jelképek, de ott van az 1910-es és a 2022-es évszám, a kórház alapításának éve és az idei dátum. Ráadásul éppen ebben az évben ünnepeljük az újbóli várossá nyilvánítás 25. évfordulóját, a kapuállítással az évfordulónak is emléket állítunk. A kapun látható az Eszterházyak devecseri ágának címere, a magyar címer és a város címere. Muzsi Norbert, a kapu készítője azt mondta, mindent belefaragott a kapuba, ami lényeges. Egy hozzá illő kertrészlettel is gazdagodott a park. Alaprajza az ősi magyar szimbólum, a körkereszt, amely jelképezi a végtelenséget, a hitet, az égtájakat, évszakokat és a szeretetet. A gyógyító szimbólumok rezgése pedig hozzájárul egészségi állapotunk javulásához - mondta a polgármester és megköszönte a Városüzemeltetési Kft., valamint mindazok munkáját, akik a kapu készítését támogatták.

Kovács Zoltán, Ferenczi Gábor, Muzsi Norbert és Varga László vágta át a nemzeti színű szalagot

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a társaság 63 ezer hektárnyi állami erdőterületet kezel. – Az erdők egyik központja a devecseri erdészet kezelésében van. Odafigyelünk a munkahelyteremtés mellett arra is, hogy ha az önkormányzatok megkeresnek valamilyen kéréssel, lehetőleg segítsük a települések fejlődését. Ebben az esetben is így tettünk, de plusz motivációt jelentett, hogy itt töltöttem ifjúkoromat – mondta az igazgató és gratulált az ötlethez, kivitelezéshez.

Az ünnepségen Ihászné Szabó Katalin, a zeneiskola igazgatója közreműködött Bartók Béla Este a székelyeknél című művét előadva klarinéton.