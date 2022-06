Navracsics Tibor kiemelte: – Ahogy a pedagógusok viselkednek, ahogy a pedagógusok tanítanak, és amit tanítanak, azzá lesz a jövő Magyarországa. Az osztálytermekben nem csupán munkavállalókkal találkozunk, hanem olyan szerepmodellekkel, akiktől ellessük, hogyan érdemes másokhoz fordulni, vitatkozni, ismeretanyagot átadni, udvariasnak lenni. Mikor kell tegeződni, magázódni, hogyan kell köszönni. Ezek talán banális dolognak tűnnek, de ma, a széthullott családok, szeretetközösségek világában különös jelentőséget nyernek – mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy tanárai megtanították, miként lehet egy társadalomban úgy élni, hogy képesek legyünk megkülönböztetni a pillanatnyit az öröktől, hogy az értéket mindig az érdek elé kell helyeznünk, hogy a tiszteletet érezni és érzékeltetni is tudjuk emberi kapcsolatainkban. Leszögezte, hogy jó pedagógus nélkül nincsen jövő és nincs jó társadalom. Fontos, hogy egy társadalom anyagilag és erkölcsileg is elismerje munkájukat, biztosítsa, elősegítse társadalmi státuszuk fenntartását, szakmájuk tekintélyét. Vallotta, hogy olyan Magyarországot képzel el, ahol a társadalom, a politika, az állam a pedagógusok mögött áll. Ez egy hosszú távú feladat, amelynek végrehajtását ideje elkezdeni.

Dobó Zoltán polgármester a város nevében szólt a pedagógusokhoz, iskolai, óvodai, közművelődési dolgozókhoz, akik közül 27-en nyugdíjba vonulnak, és heten pályakezdők. A polgármester, illetve Puskás Ákos és Pass Sándor alpolgármester üdvözölte Dalmai Melindát, akit a Szikra Tehetséggondozó Egyesület és az OTP Bank által szervezett megmérettetésen Magyarország öt legjobb gyógypedagógusa közé választottak.

Köszöntő szólt a nyugdíjba vonuló óvodai dolgozóknak, Bolla Lászlónét, Kálmán Istvánnét, Móznerné Rádi Gabriellát, Sulyokné Furján Andreát, Horváth László Csabánét, Balázsné Kiss Évát, Galambosné Ács Juditot, Pepita Istvánnét, Takács Tibor Józsefnét üdvözölték.

Az iskolákból nyugdíjba vonultak szakmai elismeréseket kaptak: Grünceiszné Józsa Zsuzsanna, Lovász Zsuzsanna, Simon-Vass Mária Éva, Németh Jenőné, Kovács Ildikó. A Járdányi Pál Zeneiskolától Tarnóczai Géza és Szigecsánné Freund Teréz búcsúzott. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményétől elköszönt Fodorné Csöglei Erika és Kovácsné Mozsolits Melinda. A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumból nyugdíjba vonult Keszler Gyula és Keszler Gyuláné Káli Ibolya. A Széchenyi István Baptista Középiskolától Szipőcs Csabáné köszönt el. A Wass Albert Könyvtár és Múzeumtól vonult nyugállományba és köszönt el Vasáros Ferencné Márta. Az ünnepségtől különböző okokból távol maradó Nagy Judit, Novák Zoltánné, Kazinczy Beatrix, Szollár Gyula és Novák János nyugdíjba vonuló pedagógusoknak is szólt a köszöntő. Pályakezdőként üdvözölték Kovács Alexandra Máriát, Csatári Nikolettát, Scheiber Lizát, Horváth-Bakos Boglárkát, Presics Renátát, Bogdán Eliza Lídiát. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum új munkatársa Berecz Orsolya lesz.

Az ünnepségen a Jag Project zenekar működött közre.