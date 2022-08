- Balatonfüred a Balaton régió egyik legvonzóbb települése - fogalmazott Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Hozzátette, az arácsi pezsgőünnep példaértékű esemény, ahol kitűnő minőségű helyi és környékbeli pezsgőket mutatnak be, illetve kínálnak az érdeklődőknek, mely egyik fontos nevezetessége a környéknek. – Nagyon örülök annak, hogy Arács bemutatja a saját értékeit is. Ezt az ünnepet bizonyára a későbbiekben szintén megrendezi, mely a közösség életében is nagyon lényeges - vélekedett.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő: Nagyon örülök annak, hogy Arács bemutatja a saját értékeit is

Forrás: képviselői iroda/Gáspár Ákos

A rendezvényen részt vett mások mellett Polgárdy Imre közgyűlési elnök, Bóka István polgármester, Hári Lenke alpolgármester és Molnár Judit arácsi önkormányzati képviselők, Gáspár Ákos balatonfüredi képviselő, Kis Virág megyei képviselő, az Arácsért Alapítvány tagja, Fabacsovics Zoltán, az alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke, Sárdy Diána tanszék- és intézetvezető egyetemi tanár, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusának főigazgatója is.

Hári Lenke a férjével együtt vett részt a kitűnő hangulatú rendezvényen

Fotós: Kovács Erika/Napló

Az eseményt a Balaton Fejlesztési Tanács és a balatonfüredi önkormányzat támogatta.