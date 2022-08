Idén az Európa Kulturális Főváros ökológiai projektje a Balatórium részeként a már megszokott programok mellett alga-bár, érzékszervi séta és kóruselőadás is várta az érdeklődőket, áll az Kutatóintézet összefoglalójában.

A nyílt napon külön állomásokon lehetett találkozni a különféle tudományterületekkel, ahol a kutatók személyesen osztották meg a Balatonnal kapcsolatos tudásukat. Az egyik legnépszerűbb helyszín a „halas kutatócsoport” akváriumainak környéke volt, ahol a gyerekek hosszú percekig csodálták a Balaton halait.

„Mindenféléről szívesen beszélgetnek az emberek. Idén az őshonos és inváziós halfajok közötti különbség volt a slágertéma. Az inváziós fajok eredete, hogy ki lehet-e irtani ezeket a vizeinkből, hogy milyen fajokra lehet horgászni. Idén bemutattunk egy angolnát is, ami már nem túl gyakori faj itt, néhányan félnek tőle, de a többség meg szeretné simogatni”- mondta el Czeglédi István tudományos munkatárs.

A makrogerinctelen bemutatón különféle vízi poloskákat, rákokat, nadályokat, rovarlárvákat, csigákat és kagylókat lehetett megnézni. „Sokan nem tudják, hogy mik azok a makrogerinctelenek, és meglepődnek, hogy ezek az élőlények bent élnek a Balatonban. Ami a halnál kisebb, az már kicsit ismeretlen. Minden évben megkérdezik, hogy milyen állat csíphetett meg a Balatonban. Valószínűleg a bolharák lehet az, ami az egy helyben álldogálókat kicsit megcsípkedi. Megnyugtatásként mindig elmondom, hogy olyan állat, ami megtámadja az embert a Balatonban és komolyabb sérülést okozhat nincs, a legkellemetlenebb az lehet, ha a kagyló elvágja a lábat” - tette hozzá Gál Blanka tudományos munkatárs.

A nyílt nap szemléletformáló előadásain a naptej káros hatásairól, a Balaton halevő madarairól, az aktuális algahelyzetről és a kockás siklóról is lehetett hallani. Tudományos túrán lehetett ismerkedni az intézetben folyó idegélettani kutatásokkal, az algákkal és zooplanktonnal, a mezokozmosz rendszerrel és a távérzékelés műszereivel is. A Balatórium programjai a hétvégén az örvényesi strandon folytatódnak, ezeken több BLKI-s kutató is részt vesz majd.