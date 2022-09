Visszatekintett az elmúlt néhány évre, amit 2020-tól a Covid-járvány határozott meg. Egyedi döntéseket kellett hoznia a felelősöknek azért, hogy úrrá tudjunk lenni az egészségügyi válságon, aminek nyomában ott volt egy gazdasági válság is. Szavai szerint ezekben az időkben erős kormányzatra van szükség, és Magyarország jól teljesített ekkor is. De mint fogalmazott, az egyik csapás után jött a másik: 2022 februárjában Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen, amivel véres háború vette kezdetét. A magyar kormány, amit lehetett, megtett és megtesz azóta is, elég csak az 1,3 millió menekült magyarországi ellátására gondolni.

Elmondta azt is, hogy az Európai Unió szankcióival kapcsolatban már a háború elején azt hangoztatta a kormány, hogy az nem megoldás, az energiaügyi szankciókat Magyarország sosem támogatta. Hangsúlyozta, az elhibázott brüsszeli döntések miatt Magyarország és Európa szegényebb lett, Oroszország viszont nem került térdre. Ugyanakkor szerinte a földgáz és a kőolaj kérdése nem politikai kérdés, hanem fizikai, hiszen 85 százalékban hazánk kiszolgáltatott az orosz földgáz felé.

Ovádi Péter beszélt arról is, hogy a vállalkozások számára is egyre kezelhetetlenebbek az energiaárak, és az önkormányzatok kihívásaival is tisztában vannak. Mint mondta, lépnie kell mindenkinek, hiszen minderre nincs recept, ám a béke a felek között elhozhatná a megoldást. Közös gondolkodásra biztatott a képviselő, ami a pandémia kapcsán is működött. Ezért is kérdezi meg a kormány a magyarokat, és ezért indít nemzeti konzultációt a szankciók ügyében.

Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere elsőként azt emelte ki mondandójában, hogy a kormány támogatására az önkormányzatok számíthatnak. Elég csak az adósságkonszolidációra gondolni, illetve az Európa Kulturális Fővárosa programra utalni, ami szintén kormányzati támogatásból valósul meg. Ám vannak olyan tervek a felelős gazdálkodás érdekében, melyekkel kapcsolatban a döntéseket az önkormányzatoknak kell meghozniuk. Veszprémben is azon dolgoznak, hogy mik azok az intézkedések, amelyekkel számolnia kell a helyhatóságnak a jövőben. Azt is elmondta az alpolgármester, hogy korábban elképzelhetetlen terheket rónak a szankció által megemelkedett energiaárak az önkormányzatokra. Veszprémnek a villamos áramra és a gázfelhasználásra december 31-ig van szerződése, de a pontos árak még nem ismertek, ám az biztos, hogy többszörös költségekkel számolhatnak a korábbiakhoz képest a jövőben. A felelős döntések érdekében megalakul egy energetikai tanács, amelynek az lesz a feladata, hogy megvizsgálja a különböző lehetőségeket. Ez egy munkacsoport lesz, amiben a polgármester, az alpolgármesterek, a pénzügyi és közjóléti bizottság és a tulajdonosi bizottság elnöke lesz állandó tagsággal, de az önkormányzat átláthatósági biztosa és a VKSZ Zrt. is jelen lesz a grémiumban.

Elhangzott, a bölcsődéket, az óvodákat, a szociális intézményeket és az idősellátást nem fogják érinteni a csökkentések. A többi önkormányzati intézmény életében a következő időszakban derül ki, hogy milyen intézkedésekre van szükség.