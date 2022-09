A két nap alatt az iskolánál, a református templomban és a Zádor-hegyen lévő várnál rendkívül gazdag programsorozattal várták az érdeklődőket.

– Nagyon fontos Pécsely életében, hogy a helyi értékeket megőrizzük, hogy gyermekeink, unokáink is megismerjék a település múltját ezeken az értékeken keresztül – fogalmazott Burgyánné Czibik Éva. Pécsely polgármestere hozzátette, régóta tervezték, hogy a még fellelhető, Pécselyen található értékeket könyv formájában összegyűjtik. Ezért is nagy öröm volt számára, hogy civil kezdeményezésre megalakult a Helyi Értéktár Bizottság 2020-ban, amelynek elnöke Balogh Ernőné vertcsipke-készítő, népi iparművész, szakoktató. Feladatuknak pedig a helyi értékek felkutatását és összegyűjtését jelölték meg. A sikeres gyűjtőmunka eredménye a 2021-ben megjelent Pécsely gazdagsága – Éltető értékeink nyomában című kiadvány.

Ezzel azonban nem ért véget a bizottság munkája, hiszen azóta is folyamatosan kutatják a helyi értékeket, aminek az eredménye, hogy tovább gazdagodott a település értéktára idén májusban. Ezek: az Arias Borászat, a Balogh Pincészet, a Mészáros Pincészet, Kovács Imre citerakészítő és a dunántúli hasas citera, a csipkeverés múltja és jelene Pécselyen, illetve a Pécselyi Szövő Műhelygaléria hagyományteremtő, alkotó tevékenysége.

A település elöljárója egyebek mellett megjegyezte, a faluban is érzékelhető a turizmus fellendülése, egyre többen látogatnak el a településre és keresik fel a helyi, valamint környékbeli látványosságokat.