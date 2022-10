Amint azt Ferenczi Gábor polgármestertől megtudtuk, a Magyar falu program keretében elnyert 25 millió forintos pályázati forráshoz mintegy 30 millió forint önkormányzati önerőt vállal a város, így értékes vagyonelemmel gyarapodhat és újabb szolgáltatásokkal bővülhet Devecser.

A képviselő-testület már korábban döntött az érintett ingatlanrész tetőszerkezete és héjazata felújításáról. A jelenlegi héjazatot újrahasznosítják, ezzel mintegy másfél millió forintot takarítanak meg. A héjazat lebontását a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vállalták. Döntöttek arról, hogy a Berta parkban kiépíttetik a terület hátsó részén is a még felújításra szoruló ingatlanrészekhez és a területrész hasznosításához szükséges víz- és szennyvízhálózatot, valamint kerti csapok és tűzivízcsapok telepítésére kérnek ajánlatokat.

A szociális központhoz kapcsolódó ingatlanrészben olyan multifunkcionális közösségi teret alakítanak ki, amely mind közösségi és kulturális eseményekhez, mind pedig sportoláshoz megfelelő helyszínt tud biztosítani. A tervek szerint a jelenleg még romos épületrész a felújítás után egy olyan közösségi térré válhat, mely közösségi és kulturális események, összejövetelek megtartására alkalmas lesz, ugyanakkor tornaszobaként is hasznosulhat, és melyhez vizesblokkok, öltözők, kondiszoba kapcsolódik.

Az ingatlanrészt mind az idősek nappali ellátásában részt vevők, mind pedig a lakosság igénybe veheti majd. Itt kaphatnak helyet olyan foglalkozások, mint a szeniortorna, az örömtánc vagy az aerobik. Az ingatlanrészben tudják majd elhelyezni azokat a sporteszközöket is, amelyeket a főépület felújítására és szociális központ létrehozására korábban elnyert, 2020-ban megvalósult pályázat keretében szerzett be az azóta létrejött, önálló, független városi intézményként működő szociális központ.

Az új, felújított, használatba vont ingatlanrésszel mind a közösségi terek köre, mind pedig közművelődési és szociális intézmények helyszínei és szolgáltatásai bővülnek.