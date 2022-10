Alkalomhoz illő zene mellett valósággal berobbantak gyönyörű és rendkívül fegyelmezett arab lovaikon, illetve gyalogosan a sümegi arénába Kassai Lajos világhírű lovasíjász és tanítványai, aztán az öveikbe helyezett íjakat egymás után, villámgyorsan kirántva és ugyanebben a szédületes tempóban, hajszálpontosan eltaláltak minden célpontot. Kassai Lajos azt is bemutatta, miként készül hatodik Guinness-világrekordjára, miszerint vágtató ló hátáról tizenhét korongot lő le. A látvány lélegzetelállító volt.

A lovas íjászok bemutatója előtt lovagi tornával is megajándékozta a sümegi embereket Papp Imre várkapitány és családja. A középkor hangulatát idéző bemutató gondosan felépített, korhű forgatókönyv szerint zajlott, Szabó Gábor várnagy vezetésével. Így a királyi pár bevonulása után a sümegi, valamint a mongol férfiak lovas bemutatója ezúttal is parádés volt, kivételes tehetségről tett bizonyságot, a lovak szépsége, tudása pedig külön lenyűgözte a látottak miatt gyakran állva tapsoló közönséget. A lovasoknak, illetve a lovaknak nem okozott gondot az sem, amikor égő rúd felett kellett átugraniuk, a sümegi és a mongol harcosok pedig „élesben”, a nézők szeme láttára küzdöttek meg egymással, a középkori fegyvereikkel, melyek hordozásában egy magabiztos, határozott kisfiú, a nyolcéves Attila is segített nekik. A bemutató különlegességét adta Pápai Kíra lovas-énekes, aki gyönyörű paripán ülve szép dalokkal bűvölte el a közönséget, miközben remekül lovagolt is. Az izgalmas és rendkívül érdekes lovagi és íjászbemutató után Kassai Lajossal beszélgetni is lehetett a Hotel Kapitány telt házas báltermében. A világbajnok lovasíjász egyebek mellett utalt arra, hogy évtizedek óta szenvedélye az íjászat, a történelem, különösen a Honfoglalás kora, és 34 éves barátság fűzi Papp Imre sümegi várkapitányhoz. Hisz abban, hogy a család, a pedagógus mintát, példát adhat a gyermekeknek ahhoz, hogy a mostaninál jobban vigyázzunk a valós értékekre, a környezetünkre.