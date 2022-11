Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a közösségi gesztenyesütésnek otthont adó várpalotai Dísz tér. Campa­nari-Talabér Márta polgármester kezdeményezésére indult el a program szervezése, amihez pár nap alatt sok városlakó csatlakozott.

– Néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalamra töltöttem fel fotókat az otthoni gesztenyesütésünkről. Rengeteg hozzászólás érkezett, s többen érdeklődtek, miképp lehetne megkóstolni a sült gesztenyét Várpalotán is. Innen jött a rendezvény ötlete. Másnap felhívást tettem közzé, s rövid idő alatt huszonöten csatlakoztak a kezdeményezéshez, így elindultak az előkészületek. Az elmúlt két hétben kiváló közösséggé kovácsolódtak össze a szervezők, jó látni, hogy önzetlenül ilyen sokan segítenek – mondta el Várpalota polgármestere, akinek olasz férje a gesztenyesütésben jeles­kedett, míg mások zsíros kenyeret és süteményt osztottak a látogatóknak, de bárki megkóstolhatta az ízletes szarvasszalámit, s tea, forró csokoládé, valamint forralt bor is várta a látogatókat a gesztenyés délutánon. Fizetni semmiért sem kellett, ám adományokat egy urnába elfogadtak a szervezők, akik az összegyűlt összeget a Nagycsaládosok Egyesületének és a Családok Átmeneti Otthonának ajánlják majd fel.

Henz Melinda és családja az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. Lapunknak elmondták, nemrég költöztek Várpalotára, s azért is álltak az ügy mellé, hogy jobban megismerjék a város lakóit, s a helyi közösség tevékeny tagjai legyenek.

Több száz adag forró csokoládéval készültek a nagy napra, az ízletes finomságot gyermekek és felnőttek egyaránt örömmel fogyasztották a Dísz téren, ahol egészen estig tartott a beszélgetés, a mulatozás.