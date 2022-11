A polgármester szólt a koronavírus-járvány okozta viszontagságokról, valamint a szomszédos országban dúló háborúról. Mint mondta, ilyenkor nagy szükség van az idősek türelmére, tapasztalatára és optimizmusára. - Megígérhetem, Ganna Község Önkormányzata lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az idősek komfortosan és jól érezzék magukat településünkön - emelte ki Nagy Ottó.

A település vezetője beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről, beruházásairól is. Kifejtette, befejeződött a belterületi utak aszfaltozása, elkészült a kultúrház udvarának térkövezése, továbbá a polgármesteri hivatal épületének belső felújítása, a fűtési rendszer korszerűsítése és a kerítés felújítása is a végéhez közeledik. Az új falubusz beszerzése folyamatban van, a nemzetiségi önkormányzat jóvoltából pedig a kultúrház több ajtaja megújulhat. A falumúzeum épületének rekonstrukciója ugyancsak a végéhez közeledik, melyre 5 millió forint támogatást nyert a falu és legalább ennyi önrészként bevonására is szükség volt. A templom lépcsőjének felújítása szintén hamarosan elkészül, erre a beruházásra 15 millió forint pályázati támogatást nyert az egyházközség.

Az idősek nap ünnepségen Nagy Ottó egy-egy csokor virággal köszöntötte Ékes Tiborné vas diplomás és Schwarcz Jánosné arany diplomás pedagógusokat. A köszöntő után a pápakovácsi Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda kisgyermekei léptek színpadra, majd a Gráciák adtak pörgős műsort. A vacsorát követően közös énekléssel és beszélgetéssel zárult a program.