A várkapitány mintagazdaságából származó húsokból készült kolbász, hurka, sertésmáj került a csomagokba, amelyekbe mindenkinek tettek még egy csomag száraztésztát is, a gyerekeknek pedig édességet, gyümölcsöt. A csomagot Papp Imre várkapitány, Böjte Éva, a Hotel Kapitány igazgatója, valamint Grófné Papp Ilona, a Várcsárda vezetője és Szabó Gábor, a lovagi torna vezetője állította össze, majd házhoz is vitték valamennyit. A kiszállításban részt vett Meszlényi Dezső, a sümegi önkormányzat szociális bizottságának elnöke is.

Fotós: Gyarmati László

Abban, hogy kiknek ajándékozzanak élelmiszercsomagot ünnepek előtt, a helybeli Napfény Segítő Központ segített. A nehéz helyzetben élő családok, illetve idős emberek nagyon örültek a csomagoknak, melyeket meghatódva vettek át. Azt mondták, nagyon jól jön nekik az ünnepi asztalra a sok finomság, amit ajándékba kaptak.

Fotós: Gyarmati László

Papp Imre várkapitány kiemelte, számukra természetes, hogy segítenek azoknak, akiknek csak tudnak, ezt mindig is szívügyüknek tekintették, és ez így lesz a jövőben is. A család nemcsak az év végi ünnepek előtt, hanem egész évben több alkalommal támogatja, segíti a nehéz helyzetben élő embereket, felnőtteket és gyerekeket egyaránt.